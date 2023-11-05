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إدارية النواب تؤكد أهمية مُراقبة تطبيق خطة تحديث القطاع العام

11/5/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية مراقبة تطبيق الوزارات والمؤسسات الحكومية لخطة تحديث القطاع العام، وضرورة استكمال ملف شركة مياه اليرموك وهيكلها التنظيمي، وتصويب وضعها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأحد، تم خلاله بحث آلية عملها خلال للفترة المقبلة.
واستهلت "الإدارية النيابية" اجتماعها، بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة، الذين استشهدوا جراء القصف الهمجي والوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشديفات إن اللجنة استعرضت المهام المناطة بها كدراسة جميع الأمور المتعلقة بالإدارة المحلية والبلديات، والقوانين والتقارير التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض وشوؤن الخدمة المدنية، والاقتراحات التي تتعلق بأعمال "الإدارية النيابية".
وأضاف أن اللجنة ستعمل على مناقشة ودراسة مشاريع القوانين التي ستحال إليها، خلال الفترة اللاحقة، موضحًا أن اللجنة ستبحث المواضيع التي تعنى بها لتذليل الصعوبات، فضلًا عن تكثيف زياراتها الميدانية، وتفعيل الشراكة مع مجالس المحافظات.
وحضر الاجتماع النواب: محمد جرادات، وجميل الحشوش، وعبدالرحمن العوايشة.
--(بترا)
م خ/ف م/رق
05/11/2023 15:33:42

MENAFN05112023000117011021ID1107375416

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