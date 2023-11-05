إدارية النواب تؤكد أهمية مُراقبة تطبيق خطة تحديث القطاع العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، أهمية مراقبة تطبيق الوزارات والمؤسسات الحكومية لخطة تحديث القطاع العام، وضرورة استكمال ملف شركة مياه اليرموك وهيكلها التنظيمي، وتصويب وضعها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأحد، تم خلاله بحث آلية عملها خلال للفترة المقبلة.
واستهلت "الإدارية النيابية" اجتماعها، بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة، الذين استشهدوا جراء القصف الهمجي والوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشديفات إن اللجنة استعرضت المهام المناطة بها كدراسة جميع الأمور المتعلقة بالإدارة المحلية والبلديات، والقوانين والتقارير التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض وشوؤن الخدمة المدنية، والاقتراحات التي تتعلق بأعمال "الإدارية النيابية".
وأضاف أن اللجنة ستعمل على مناقشة ودراسة مشاريع القوانين التي ستحال إليها، خلال الفترة اللاحقة، موضحًا أن اللجنة ستبحث المواضيع التي تعنى بها لتذليل الصعوبات، فضلًا عن تكثيف زياراتها الميدانية، وتفعيل الشراكة مع مجالس المحافظات.
وحضر الاجتماع النواب: محمد جرادات، وجميل الحشوش، وعبدالرحمن العوايشة.
--(بترا)
م خ/ف م/رق
05/11/2023 15:33:42
MENAFN05112023000117011021ID1107375416
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