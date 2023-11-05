الفايز يؤكد أهمية إجراء حوارات مع طلبة الجامعات حيال القضايا والتحديات الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمّان 5 تشرين الثاني (بترا)– أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الأحد، أهمية اجراء حوارات مع طلبة الجامعات حول مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي واجهت الأردن منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921، وما تواجهه اليوم وذلك للتعامل بواقعية حول ما يجري في الإقليم وانعكاساته على الأمن الوطني، والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال ترؤس الفايز اجتماعا عقدته لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان بحضور رئيسة لجنة التربية والتعليم العين محاسن الجاغوب وأعضاء اللجنة، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، لبحث دور الجامعات في تمكين الشباب والإستماع لآرائهم حيال مختلف القضايا والتحديات الوطنية.

وأشار الفايز إلى أن الأردن دولة قوية بسبب حكمة وقوة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية ووعي شعبنا الأردني ومنعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وإنجازاته الكبيرة في مختلف المجالات على مدى 100 عام من عمر المملكة، وسيبقى الأردن قويًا راسخًا وشامخًا مرفوع الرأس مهما كانت التحديات.

وبين الفايز أن ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من مجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ذهب ضحيتها استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء، هو جرائم حرب وابادة جماعية، تجري أمام صمت المجتمع الدولي.

وقال الفايز، إن مواقف جلالة الملك ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، هي مواقف وطنية وعروبية، وهناك تناغم بين الموقفين الشعبي والرسمي، وهذا الموقف عبر عنه جلالة الملك في خطابه بالأمم المتحدة ومؤتمر القاهرة للسلام، مثلما عبرت عنه جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال المقابلة التي أجرتها مع شبكة "سي ان ان" الأميركية، وكذلك خطاب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الأمم المتحدة، مشيرا أيضا الى قرار استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، والطلب بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

كما اكد الفايز الاعتزاز بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الراسخة في دفاعه عن ثوابت الاردن الوطنية والالتفاف حول جلالته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القصري للشعب الفلسطيني، وتأكيد جلالته المطلق على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا الى إلى الجهود والمساعي التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي وتمكين المساعدات الإنسانية والطبية من الوصول إلى قطاع غزة.

وطالب الفايز بموقف عربي قوي، يدعم جهود الأردن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويمكنه من تحمل تبعات مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدًا أن الأردن ما يزال يدفع الثمن الأغلى بسبب مواقفه بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال، كما دعا إلى التعامل مع التحديات الوطنية بعقلانية، فقوة الأردن قوة فلسطين.

وأكد رئيس مجلس الأعيان ضرورة وضع استراتيجية وطنية تمكننا من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعمل بذات الوقت على تحصين الشباب من الحملات المشبوهة، وتعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.

من جهتها تحدثت رئيسة لجنة التربية والتعليم العين محاسن الجاغوب، عن أهمية دور الجامعات التي تُعتبر الحاضنة التربوية الأكثر قربًا من الشباب، ولها دور كبير في تمكين الشباب وترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية لديهم، إلى جانب رفع مستوى وعيهم حيال مختلف القضايا الوطنية.

وأشارت إلى أن اللجنة حرصت على عقد اللقاء مع رؤساء الجامعات الأردنية كون الجامعات عقل الدولة وبيوت الخبرة، وتعمل على تسليح الشباب فكريًا وعلميًا وتزويدهم بمختلف المعارف والمهارات والعلوم، التي من شأنها أن تُشكل الأساس الذي ينطلقون منه إلى حياتهم العامة.

واكدت الجاغوب أهمية إطلاع طلبة الجامعات على الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على صعيد خدمة القضايا العربية العادلة .

وأكدت أن اللجنة بصدد تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف الجامعات الوطنية، من أجل لقاء الطلبة وتوعيتهم سياسيًا والاستماع لآرائهم حيال مختلف القضايا والتحديات الوطنية، لافتة إلى أهمية دمج الشباب في مختلف الأنشطة من أجل إطلاق العنان لطاقتهم وقدراتهم خدمة للوطن وقضاياه.

بدورهم تحدث الأعيان عن أهمية عقد لقاءات متكررة بين رجال الدولة وطلبة الجامعات، لما لها من أهمية في توسيع الآفاق الفكرية للطلبة، ورفع مستوى الوعي لديهم حيال مختلف القضايا الوطنية.

من جهتهم تحدث رؤساء الجامعات حول أهمية الأنشطة المختلفة، التي تنظمها الجامعات في سبيل التمكين السياسي لطلبتها، وعلى رأسها الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، التي جاءت في أغلبها بمبادرة من الطلبة أنفسهم.

ودعوا إلى تبني "استراتيجية الفعل والمُبادرة"، بدلًا من "استراتيجية رد الفعل"، حيال مختلف القضايا، ولا سيما أن العالم أصبح يعيش أخيرا أحداثا متسارعة، وهو ما يدعو إلى تأهيل الطلبة وتمكينهم في سبيل مواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة.

--(بترا)

م ش/اح

05/11/2023 15:29:31