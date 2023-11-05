Monday, 06 November 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مديرية بيئة إربد تطلق موقعا إلكترونيا لاستقبال الشكاوى

11/5/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرية حماية البيئة في إربد، اليوم الأحد، موقعا إلكترونيا، لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالبيئة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات، إن إطلاق الموقع جاء للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، والحد من استخدام الورق، ولإضافة وسيلة جديدة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، ومعرفة البرامج التوعوية والتراخيص.
وأضاف أن الموقع يتيح تقديم الشكوى مرفقة بصورة أو فيديو، وتسهيل الوصول وإتمام إجراءات الخدمة، وتحويلها للمختص والعمل على حلها أو الرد على مقدم الملاحظة أو الشكوى، وذلك من خلال الموقع: ح/ ن ح/رق
05/11/2023 15:28:30

MENAFN05112023000117011021ID1107375414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث