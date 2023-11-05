مديرية بيئة إربد تطلق موقعا إلكترونيا لاستقبال الشكاوى

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرية حماية البيئة في إربد، اليوم الأحد، موقعا إلكترونيا، لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالبيئة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات، إن إطلاق الموقع جاء للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، والحد من استخدام الورق، ولإضافة وسيلة جديدة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، ومعرفة البرامج التوعوية والتراخيص.

وأضاف أن الموقع يتيح تقديم الشكوى مرفقة بصورة أو فيديو، وتسهيل الوصول وإتمام إجراءات الخدمة، وتحويلها للمختص والعمل على حلها أو الرد على مقدم الملاحظة أو الشكوى، وذلك من خلال الموقع: ح/ ن ح/رق

05/11/2023 15:28:30