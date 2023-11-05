مديرية بيئة إربد تطلق موقعا إلكترونيا لاستقبال الشكاوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 5 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت مديرية حماية البيئة في إربد، اليوم الأحد، موقعا إلكترونيا، لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالبيئة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور احمد عبيدات، إن إطلاق الموقع جاء للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، والحد من استخدام الورق، ولإضافة وسيلة جديدة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، ومعرفة البرامج التوعوية والتراخيص.
وأضاف أن الموقع يتيح تقديم الشكوى مرفقة بصورة أو فيديو، وتسهيل الوصول وإتمام إجراءات الخدمة، وتحويلها للمختص والعمل على حلها أو الرد على مقدم الملاحظة أو الشكوى، وذلك من خلال الموقع: ح/ ن ح/رق
05/11/2023 15:28:30
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