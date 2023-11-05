3 شهداء وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 تشرين الثاني(بترا) -من امجد الشوا- استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاختلال منزلا وسط القطاع.
من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 12 من النازحين داخل المستشفى، أربعة منهم بحالة خطيرة جراء الشظايا وتهشم الزجاج، إضافة إلى مريضين أحدهما في قسم العناية المركزة وهو على سرير العناية بحالة خطيرة، و35 إصابة من النازحين المتواجدين في الشارع أمام المستشفى.
كمًا قصفت طائرات الاحتلال 3 منازل على الأقل في أحياء الشجاعية، النصر، والزيتون في مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش / ف م
05/11/2023 15:27:00
MENAFN05112023000117011021ID1107375413
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