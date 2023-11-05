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3 شهداء وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة

11/5/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 تشرين الثاني(بترا) -من امجد الشوا- استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاختلال منزلا وسط القطاع.
من جهة أخرى، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 12 من النازحين داخل المستشفى، أربعة منهم بحالة خطيرة جراء الشظايا وتهشم الزجاج، إضافة إلى مريضين أحدهما في قسم العناية المركزة وهو على سرير العناية بحالة خطيرة، و35 إصابة من النازحين المتواجدين في الشارع أمام المستشفى.
كمًا قصفت طائرات الاحتلال 3 منازل على الأقل في أحياء الشجاعية، النصر، والزيتون في مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش / ف م
05/11/2023 15:27:00

MENAFN05112023000117011021ID1107375413

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