27.5 مليون دينار صافي أرباح الملكية في الربع الثالث من 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني(بترا)- حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ربحاً صافيا بعد الضريبة في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ 27.5 مليون دينار مقارنة بخسارة لنفس الفترة من عام 2022 بقيمة مليون دينار.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، زادت إيراداتها لتبلغ 232.8 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة ب 201.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبمعدل زيادة 16 بالمئة.

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، إلى ارتفاع عدد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة في الفترة المذكورة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث نقل أسطول الملكية 1.1 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 900 ألف مسافر في الفترة المقارنة، وهو ما أدى إلى زيادة معدل امتلاء الطائرات من 78 بالمئة في نفس الفترة من عام 2022 إلى 79.1 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 1.1 نقطة.

وحول النتائج المالية التي حققتها الملكية خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول؛ سجلت الشركة ربحاً صافياً بعد الضريبة بلغ 10.8 مليون دينار، مقابل خسارة بمقدار 71.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية من 452.2 مليون دينار إلى 581.5 مليون دينار بزيادة بلغت 129.3مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة للعام 2022.

وأوضح المجالي أن هذا الأداء القياسي يعزى إلى ارتفاع إيرادات المسافرين بمبلغ 130.2 مليون دينار وبنسبة 36 بالمئة، بسبب ارتفاع أعداد المسافرين من 2.3 مليون مسافر، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، إلى 2.8 مليون مسافر نفس الفترة من العام 2023 وبنسبة 24 بالمئة، إضافة إلى انخفاض تكاليف الوقود عالمياً خلال نفس الفترة، بقيمة 13.7 مليون دينار.

وأشار المجالي إلى الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الملكية والتي بدورها ساهمتْ بشكل كبير في تحقيق أرباح صافية خلال فترة تسعة أشهر من العام، وتمكين الشركة منْ الاستمرارِ بأداءِ دورِها كناقل وطني للمملكة، وترويج الأردن بوصفه وجهة سياحية، وجعل عمّان محطةً رئيسية في المنطقة ، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون وإدارة الشركة كفريق واحد والتي لها الدور الأساسي في التوصل لتحقيق هذه الأرقام الإيجابية.

وقال "على الرغم من هذه النتائج الجيدة، إلا أن اضطراب الأوضاع في المنطقة بدأ يؤثر على الأداء التشغيلي للملكية ، لا سيما وأن الأردن هو نقطة وصول إلى منطقة بلاد الشام ومحاذية إلى منطقة الحرب، مما انعكس على حركة المسافرين والسياحة في المملكة والمنطقة بالكامل" مبيناً أن حجوزات المسافرين والإيرادات المتوقعة قد تدنت لغاية الآن نتيجة هذه التداعيات بنسبة 13 بالمئة للربع الأخير من العام.

وأضاف أنه إلى جانب انخفاض الإيرادات، تعين على الملكية التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الأزمة الحالية، والحاجة إلى التحليق بمسارات طيران لمسافات أطول لتجنب المجال الجوي للحرب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة قدر الإمكان من خلال تحديد وتخفيض السعة المعروضة وضبط النفقات لمحاولة المحافظة على نتائج الربع الثالث والوصول إلى نقطة التعادل مع نهاية هذا العام.

--(بترا)

ع ن/ ف م

05/11/2023 15:24:36