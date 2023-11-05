الملك في اتصال مع الرئيس القبرصي يدعو لوقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أكد جلالته خلاله ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.
وجدد جلالته الدعوة لتكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، مؤكدا أهمية دعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع وعدم إعاقة عملها.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتا إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الاستقرار.
--(بترا)
م ف/ف ق
05/11/2023 15:34:28
MENAFN05112023000117011021ID1107375411
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