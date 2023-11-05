الخلايلة يطّلع على سير العمل بجائزة مديرية الأوقاف المتميّزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- اطّلع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، خلال زيارته اليوم الأحد مديرية أوقاف عمّان الثانية، على سير العمل في جائزة الأوقاف المتميّزة، بحضور مُقيّمين من مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز.
وقال الخلايلة، إن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل كوادرها من خلال عقد دورات تدريبية وورشات تعليمية وتعزيز ثقافة التميّز والابتكار والإبداع لديهم، بما يسهم في رفع مستوياتهم الوظيفية والشرعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في تطوير وتحديث القطاع العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن التميّز والإبداع والإخلاص في العمل والإتقان ثقافة إسلامية خالصة؛ حثت عليها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، مؤكداً سعي الوزارة لتكون في طليعة المؤسسات المتميّزة .
من جهته، قال مستشار وزير الأوقاف لشؤون لشؤون التطوير والابتكار، مشرف الجائزة، الدكتور مراد الرفاعي، إن مرحلة التقييم الميداني لجائزة أفضل مديرية انطلقت إذ قسمت المديريات إلى كبرى وصغرى، مشيراً إلى أن المُقيّمين في مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز بدأوا بزيارة المديريات للوقوف على مدى تطبيق معايير الجائزة على أرض الواقع.
وبيّن أن الجائزة تشمل المديريات المتميّزة، ووظائف "الإمام، والمؤذن، ووظيفة إشرافية، وإداري" الأكثر تميّزاً كلاً حسب وظيفته، لافتاً إلى أن عملية التقييم ستنتهي في 11 الشهر الحالي، والإعلان عن النتائج في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من عملية المراقبة والتقييم.
وقدّم مدير أوقاف عمّان الثانية فراس أبو خيط، شرحًا تفصيلياً لملف المديرية المشارك في الجائزة.
وكانت الوزارة، أطلقت في تموز الماضي، جائزة لمديريات الأوقاف المتميّزة؛ لتعزيز ثقافة التميّز لدى موظفيها؛ بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بالتميّز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات، والتنمية المستدامة للوقف، وإتمام رسالتها في ترسيخ القيم ومكارم الأخلاق الإسلامية الوسطية، ونشر ثقافة الاعتدال وإدارة شؤون المساجد والمراكز القرآنية والحج والعمرة والزكاة.
--(بترا)
وهـ/ن ح/رق
05/11/2023 15:22:33
MENAFN05112023000117011021ID1107375410
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