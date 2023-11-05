الخلايلة يطّلع على سير العمل بجائزة مديرية الأوقاف المتميّزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- اطّلع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، خلال زيارته اليوم الأحد مديرية أوقاف عمّان الثانية، على سير العمل في جائزة الأوقاف المتميّزة، بحضور مُقيّمين من مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز.

وقال الخلايلة، إن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل كوادرها من خلال عقد دورات تدريبية وورشات تعليمية وتعزيز ثقافة التميّز والابتكار والإبداع لديهم، بما يسهم في رفع مستوياتهم الوظيفية والشرعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في تطوير وتحديث القطاع العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن التميّز والإبداع والإخلاص في العمل والإتقان ثقافة إسلامية خالصة؛ حثت عليها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، مؤكداً سعي الوزارة لتكون في طليعة المؤسسات المتميّزة .

من جهته، قال مستشار وزير الأوقاف لشؤون لشؤون التطوير والابتكار، مشرف الجائزة، الدكتور مراد الرفاعي، إن مرحلة التقييم الميداني لجائزة أفضل مديرية انطلقت إذ قسمت المديريات إلى كبرى وصغرى، مشيراً إلى أن المُقيّمين في مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز بدأوا بزيارة المديريات للوقوف على مدى تطبيق معايير الجائزة على أرض الواقع.

وبيّن أن الجائزة تشمل المديريات المتميّزة، ووظائف "الإمام، والمؤذن، ووظيفة إشرافية، وإداري" الأكثر تميّزاً كلاً حسب وظيفته، لافتاً إلى أن عملية التقييم ستنتهي في 11 الشهر الحالي، والإعلان عن النتائج في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من عملية المراقبة والتقييم.

وقدّم مدير أوقاف عمّان الثانية فراس أبو خيط، شرحًا تفصيلياً لملف المديرية المشارك في الجائزة.

وكانت الوزارة، أطلقت في تموز الماضي، جائزة لمديريات الأوقاف المتميّزة؛ لتعزيز ثقافة التميّز لدى موظفيها؛ بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بالتميّز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات، والتنمية المستدامة للوقف، وإتمام رسالتها في ترسيخ القيم ومكارم الأخلاق الإسلامية الوسطية، ونشر ثقافة الاعتدال وإدارة شؤون المساجد والمراكز القرآنية والحج والعمرة والزكاة.

--(بترا)

وهـ/ن ح/رق

05/11/2023 15:22:33