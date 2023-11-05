10.8% انخفاض العجز التجاري للمملكة خلال 8 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- انخفض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمتي المستوردات والصادرات الكلية، بنسبة 10.8 بالمئة، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.212 مليار دينار، مقارنة مع 6.966 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الأحد، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية آب الماضي لهذا العام بنسبة 0.1 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 5.644 مليار دينار، مقارنة مع نحو 5.640 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الوطنية بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد وتصدر إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في منتجات وخدمات تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويجري بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

ووفقا للتقرير، انخفضت قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية آب الماضي من هذا العام بنسبة 0.5 بالمئة، لتبلغ 6.084 مليار دينار، مقارنة مع 6.112 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الكلية بإجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها من بلد ما إلى أي وجهة خارجية، ويتم حساب الصادرات الكلية عن طريق جمع قيمة جميع المنتجات والخدمات التي يتم تصديرها من البلد سواء كانت محلية أو منتجات مستوردة تمت إعادة تصديرها.

فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 440 مليون دينار، حتى نهاية آب الماضي للعام الحالي، بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة، مقارنة مع 472 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

أما المستوردات، انخفضت قيمتها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب الماضي، بنسبة 6.0 بالمئة، لتصل إلى 12.296 مليار دينار، مقارنة مع 13.078 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة، للشهر الثالث على التوالي خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتحسن مقداره 3 نقاط مئوية.

أما على الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال آب الماضي من العام الحالي، ما مقداره 792 مليون دينار، بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال آب من العام الحالي ما مقداره 730 مليون دينار، بانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما بلغت قيمة المعاد تصديره 62 مليون دينار خلال آب الماضي من العام الحالي، بارتفاع نسبته 14.8 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أما المستوردات، بلغت قيمتها 1.697 مليار دينار خلال آب الماضي من هذا العام، بانخفاض نسبته 13.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال آب الماضي من العام الحالي بنسبة 18.9 بالمئة، ليبلغ 905 ملايين دينار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47 بالمئة، خلال آب من العام الحالي، مقارنة بنسبة 43 بالمئة، خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع مقداره 4.0 نقطه مئوية.

--(بترا)

و ر/ف ق

05/11/2023 15:18:08