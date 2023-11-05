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رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة يؤدّي اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

11/5/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

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عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أدَّى اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة، الدكتور عادل شرف الدّين بينو؛ وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء اليمين القانونيَّة استناداً لأحكام المادَّة العاشرة من قانون الأوراق الماليَّة رقم (18) لسنة 2018.
وحضر أداء اليمين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.
--(بترا)
ع ق/رق
05/11/2023 15:25:05

MENAFN05112023000117011021ID1107375408

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