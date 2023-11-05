رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة يؤدّي اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة يؤدّي اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء
التاريخ
11/5/2023 2:29:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
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عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أدَّى اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة، الدكتور عادل شرف الدّين بينو؛ وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء اليمين القانونيَّة استناداً لأحكام المادَّة العاشرة من قانون الأوراق الماليَّة رقم (18) لسنة 2018.
وحضر أداء اليمين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.
--(بترا)
ع ق/رق
05/11/2023 15:25:05
MENAFN05112023000117011021ID1107375408
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