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إصدار جدول مباريات الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الثانية

11/5/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الاحد، جدول مباريات الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.
وضمن ذهاب الدور نصف النهائي يستقبل جرش نظيره دوقرة عند الرابعة من عصر الخميس المقبل على ملعب جرش، فيما يحل الكرمل ضيفا على دير أبي سعيد بذات التوقيت عصر السبت المقبل، وعلى نفس الملعب.
في المقابل، يلتقي دوقرة مع جرش عند الثالثة والنصف عصر الخميس 16 تشرين الثاني الحالي، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، على أن يواجه الكرمل نظيره دير أبي سعيد بذات التوقيت عصر السبت 18 من ذات الشهر وعلى نفس الملعب.
وحسب تعليمات البطولة، في حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين سيتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
05/11/2023 15:09:51

MENAFN05112023000117011021ID1107375407

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