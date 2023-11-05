إصدار جدول مباريات الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الاحد، جدول مباريات الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.
وضمن ذهاب الدور نصف النهائي يستقبل جرش نظيره دوقرة عند الرابعة من عصر الخميس المقبل على ملعب جرش، فيما يحل الكرمل ضيفا على دير أبي سعيد بذات التوقيت عصر السبت المقبل، وعلى نفس الملعب.
في المقابل، يلتقي دوقرة مع جرش عند الثالثة والنصف عصر الخميس 16 تشرين الثاني الحالي، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، على أن يواجه الكرمل نظيره دير أبي سعيد بذات التوقيت عصر السبت 18 من ذات الشهر وعلى نفس الملعب.
وحسب تعليمات البطولة، في حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين سيتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
05/11/2023 15:09:51
MENAFN05112023000117011021ID1107375407
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