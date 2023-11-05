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لجنة الإعلام النيابية تبحث تحديات وواقع الصحف الورقية

11/5/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، التحديات والصعوبات التي تواجه الصحف الورقية من الأزمات المالية وسبل إنقاذها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل المشاقبة، إن اللجنة ستدرس الخطط والاستراتيجيات المتعقلة بواقع الإعلام والثقافة، وستناقش آليات دعم الأنشطة الثقافية، ودور رابطة الكتاب الأردنيين.
وأضاف أن عمل اللجنة يستند إلى محورين (تشريعي، ورقابي)، ففي المحور التشريعي، تناقش اللجنة القوانين المحالة إليها من مجلس النواب، وفي الرقابي تبحث مع المعنيين وأصحاب الاختصاص أي موضوع يدخل في إطار اختصاصها، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على سير أعمال القطاعات الإعلامية المختلفة.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
05/11/2023 15:07:21

MENAFN05112023000117011021ID1107375406

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