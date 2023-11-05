لجنة الإعلام النيابية تبحث تحديات وواقع الصحف الورقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، التحديات والصعوبات التي تواجه الصحف الورقية من الأزمات المالية وسبل إنقاذها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل المشاقبة، إن اللجنة ستدرس الخطط والاستراتيجيات المتعقلة بواقع الإعلام والثقافة، وستناقش آليات دعم الأنشطة الثقافية، ودور رابطة الكتاب الأردنيين.
وأضاف أن عمل اللجنة يستند إلى محورين (تشريعي، ورقابي)، ففي المحور التشريعي، تناقش اللجنة القوانين المحالة إليها من مجلس النواب، وفي الرقابي تبحث مع المعنيين وأصحاب الاختصاص أي موضوع يدخل في إطار اختصاصها، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على سير أعمال القطاعات الإعلامية المختلفة.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
05/11/2023 15:07:21
MENAFN05112023000117011021ID1107375406
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