العمل النيابية تثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- ثمن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، المحامي رمزي العجارمة، الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ومساعيه على المستويين الإقليمي والدولي، لمنع إسرائيل من الاستمرار في ممارساتها العدوانية، ودفع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.

وقال إن قرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم عودة سفيرها إلى عمان، احتجاجًا على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، يُعتبر خطوة مشرفة أعادت لنا الأمل كأردنيين خاصة، وكعرب عامة، بعد ما اتحد العالم ضد غزة، معربًا عن تضامنه مع الأشقاء في غزة ضد عدوان الاحتلال الغاشم.

وقال العجارمة، خلال ترؤسه اجتماعًا لبحث آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، إن عمل اللجنة في المرحلة المقبلة سيكون تراكميا ومبنيا على أنجزته اللجان السابقة التي بذلت جهودا مضنية للنهوض بعمل اللجنة وتعزيز دورها، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود للعمل بجدية وكفاءة لتحقيق أهداف اللجنة وخدمة المصلحة العامة.

واستعرض مهام اللجنة، من دراسة للقوانين والاقتراحات المتعلقة بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية العاملة في مجالات المعونة والتنمية والتشغيل وما في حكمها.

وأشار إلى أن عمل اللجنة يستند إلى محورين تشريعي ورقابي، ففي المحور التشريعي، بين العجارمة أن من أبرز القوانين المعروضة أمام "العمل النيابية" مشروع القانون المعدل لقانون العمل المهني لسنة 2022.

وفي المحور الرقابي، أكد العجارمة أن اللجنة ستعقد اجتماعات لبحث أي موضوع يدخل في إطار اختصاصها مناقشته مع المعنين وأصحاب الاختصاص، كما ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع العمل وشؤون العمال في القطاعات المختلفة والمنشآت والمصانع، بالإضافة إلى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها، وبحث موضوع العمالة غير المنظمة (الوافدة) وبيئة العمل المناسبة للعمال والتحديات التي تواجه العمال وسوق العمل.

وستقوم اللجنة أيضا بدراسة خطط إعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وبحث موضوع السلامة المهنية والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسبل التي اتبعتها وزارة التنمية الاجتماعية لدمجهم في المجتمع ومتابعة حصولهم على حقوقهم في التوظيف والدعم والرعاية.

--(بترا)

م خ /ن ح/ف ق

05/11/2023 14:59:18