فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-دعت فرنسا، اليوم لأحد، إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، مشددة على ضرورة حماية المدارس والمستشفيات والعاملين بالإغاثة الإنسانية والصحفيين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن عددا كبيرا من المدنيين لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى نفاد الوقود ما يهدد بخروج المزيد من مستشفيات القطاع عن الخدمة.
وأشارت إلى أن قطر أكدت ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود، وإدخال الإغاثة دون انقطاع للسكان المحاصرين بغزة.
وأضافت كولونا، أن المؤتمر الإنساني المقرر عقده في 9 تشرين الثاني الجاري، سيدعو إلى احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية، مثل المياه والصحة والطاقة والغذاء واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل المدنيين في غزة.
--(بترا)
رصد/رس
05/11/2023 14:50:06
MENAFN05112023000117011021ID1107375404
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