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فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية لوقف الحرب على غزة

11/5/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)-دعت فرنسا، اليوم لأحد، إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، مشددة على ضرورة حماية المدارس والمستشفيات والعاملين بالإغاثة الإنسانية والصحفيين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن عددا كبيرا من المدنيين لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى نفاد الوقود ما يهدد بخروج المزيد من مستشفيات القطاع عن الخدمة.
وأشارت إلى أن قطر أكدت ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود، وإدخال الإغاثة دون انقطاع للسكان المحاصرين بغزة.
وأضافت كولونا، أن المؤتمر الإنساني المقرر عقده في 9 تشرين الثاني الجاري، سيدعو إلى احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية، مثل المياه والصحة والطاقة والغذاء واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل المدنيين في غزة.
--(بترا)
رصد/رس
05/11/2023 14:50:06

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