المواصفات تحول 7 محطات محروقات للنائب العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- حولت مؤسسة المواصفات والمقاييس 7 محطات محروقات إلى النائب العام.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير، إن المؤسسة حولت 6 محطّات محروقات إلى النّائب العام بسبب مخالفة المشتقات النفطية المباعة بها للقواعد الفنيّة الأردنيّة، واغلاق جميع مضخات المحروقات المتلاعب بها في هذه المحطات، وإنذار محطّة وتحويل أخرى للنائب العام بسبب تلاعب عمّال التّعبئة بالكميّات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

وأكدت الزّهير في بيان اليوم الأحد، استمرار الجولات الرّقابيّة على محطّات بيع المحروقات وسحب العيّنات وفحصها، موضحة أن الجولات أسفرت عن اكتشاف تلاعب بنوعيّة المحروقات وعدم مطابقتها للقواعد الفنيّة.

وأهابت بالمواطنين ضرورة إبلاغ المؤسسة عند الشك بوجود تلاعب بعدادات المحروقات أو جودتها عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080).

--(بترا)

ن ش/رق

05/11/2023 14:48:23