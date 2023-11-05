المواصفات تحول 7 محطات محروقات للنائب العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- حولت مؤسسة المواصفات والمقاييس 7 محطات محروقات إلى النائب العام.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير، إن المؤسسة حولت 6 محطّات محروقات إلى النّائب العام بسبب مخالفة المشتقات النفطية المباعة بها للقواعد الفنيّة الأردنيّة، واغلاق جميع مضخات المحروقات المتلاعب بها في هذه المحطات، وإنذار محطّة وتحويل أخرى للنائب العام بسبب تلاعب عمّال التّعبئة بالكميّات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.
وأكدت الزّهير في بيان اليوم الأحد، استمرار الجولات الرّقابيّة على محطّات بيع المحروقات وسحب العيّنات وفحصها، موضحة أن الجولات أسفرت عن اكتشاف تلاعب بنوعيّة المحروقات وعدم مطابقتها للقواعد الفنيّة.
وأهابت بالمواطنين ضرورة إبلاغ المؤسسة عند الشك بوجود تلاعب بعدادات المحروقات أو جودتها عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080).
--(بترا)
ن ش/رق
05/11/2023 14:48:23
MENAFN05112023000117011021ID1107375403
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