الصحة النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور محمد الخلايلة، أن اللجنة ستولي موضوع السياحية العلاجية الاهتمام المطلوب والكافي، ضمن إطار تعاوني مع لجنة السياحة النيابية، بهدف ترويج الأردن سياحيًا.

وقال الخلايلة خلال ترؤسه اجتماع اليوم الأحد، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة، والمهام المنوطة بعملها، إن من أبرز القوانين المعروضة على اللجنة للدورة العادية الحالية، هو مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.

وأضاف الخلايلة أن أولوية اللجنة تتمثل بالنهوض بالواقع الصحي للمواطن وتحسين جودت الخدمات العلاجية المقدمة له، موضحًا أن اللجنة تسعى ليكون لها دور من خلال واجبها التشريعي والرقابي، ورسم خطط واستراتيجيات من شأنها النهوض بالواقع الصحي، وعبر نهج تشاركي مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن.

وأشار إلى أن برنامج عمل اللجنة للدورة العادية الحالية، سيكون استكمالا لما بدأت به اللجان السابقة، وستواصل القيام بدورها خاصة ما يتعلق بالزيارات الميدانية لكل المؤسسات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية.

بدورهم، أكد النواب: تيسير كريشان، ومحمد العبابنة، وأحمد السراحنة، وفراس القضاة، وهايل عياش، وهادية السرحان، وعلي الطراونة، ومحمد جرادات، وطلال النسور، وأيمن المدانات، أن عمل اللجنة يستند إلى محوري الرقابة والتشريع.

وأوضحوا أنه سيجري دعوة المعنيين لمناقشة أي مقترح والنظر في المعيقات التي تواجه القطاع وعمل زيارات ميدانية لجميع الدوائر والمؤسسات والمستشفيات لرؤية مدى الالتزام في تنفيذ وتطبيق التشريعات.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

05/11/2023 14:47:37