الصحة النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور محمد الخلايلة، أن اللجنة ستولي موضوع السياحية العلاجية الاهتمام المطلوب والكافي، ضمن إطار تعاوني مع لجنة السياحة النيابية، بهدف ترويج الأردن سياحيًا.
وقال الخلايلة خلال ترؤسه اجتماع اليوم الأحد، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة، والمهام المنوطة بعملها، إن من أبرز القوانين المعروضة على اللجنة للدورة العادية الحالية، هو مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.
وأضاف الخلايلة أن أولوية اللجنة تتمثل بالنهوض بالواقع الصحي للمواطن وتحسين جودت الخدمات العلاجية المقدمة له، موضحًا أن اللجنة تسعى ليكون لها دور من خلال واجبها التشريعي والرقابي، ورسم خطط واستراتيجيات من شأنها النهوض بالواقع الصحي، وعبر نهج تشاركي مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن برنامج عمل اللجنة للدورة العادية الحالية، سيكون استكمالا لما بدأت به اللجان السابقة، وستواصل القيام بدورها خاصة ما يتعلق بالزيارات الميدانية لكل المؤسسات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية.
بدورهم، أكد النواب: تيسير كريشان، ومحمد العبابنة، وأحمد السراحنة، وفراس القضاة، وهايل عياش، وهادية السرحان، وعلي الطراونة، ومحمد جرادات، وطلال النسور، وأيمن المدانات، أن عمل اللجنة يستند إلى محوري الرقابة والتشريع.
وأوضحوا أنه سيجري دعوة المعنيين لمناقشة أي مقترح والنظر في المعيقات التي تواجه القطاع وعمل زيارات ميدانية لجميع الدوائر والمؤسسات والمستشفيات لرؤية مدى الالتزام في تنفيذ وتطبيق التشريعات.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
05/11/2023 14:47:37
MENAFN05112023000117011021ID1107375402
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.