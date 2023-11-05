المتقاعدين العسكريين تسيّر الدفعة الرابعة لرحلة العمرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- سيّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأحد، الدفعة الرابعة لبعثة العمرة لهذا العام الخاصة بالمتقاعدين العسكريين من كافة الرتب والبالغ عددهم 300 معتمر.

ودعا مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال وداع البعثة المعتمرين إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية والالتزام، ليكونوا رسل خير ومحبة للوطن في الديار المقدسة، واغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب.

يشار إلى أن عدد المعتمرين على نفقة المؤسسة بلغ لهذا العام 1200 معتمر، إضافة إلى المعتمرين من المتقاعدين العسكريين الذين ارسلوا على نفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

--(بترا)

م ه/م ف/اح

05/11/2023 14:44:02