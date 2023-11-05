المتقاعدين العسكريين تسيّر الدفعة الرابعة لرحلة العمرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- سيّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأحد، الدفعة الرابعة لبعثة العمرة لهذا العام الخاصة بالمتقاعدين العسكريين من كافة الرتب والبالغ عددهم 300 معتمر.
ودعا مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال وداع البعثة المعتمرين إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية والالتزام، ليكونوا رسل خير ومحبة للوطن في الديار المقدسة، واغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب.
يشار إلى أن عدد المعتمرين على نفقة المؤسسة بلغ لهذا العام 1200 معتمر، إضافة إلى المعتمرين من المتقاعدين العسكريين الذين ارسلوا على نفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
--(بترا)
م ه/م ف/اح
05/11/2023 14:44:02
MENAFN05112023000117011021ID1107375401
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