مالية النواب: قرار اللجنة بشأن تقارير ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- اطلعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، على آخر الإجراءات المتخذة بالمخرجات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2021.
وقال السليحات إن اللجنة المالية، ومنذ بداية مجلس النواب التاسع عشر، عقدت نحو 140 اجتماعًا، لإنهاء دراسة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقارير ديوان المحاسبة لتلك الأعوام، مُضيفًا أنها ستحيل قرارها بهذا الشأن إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل.
وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، وعمر النبر، وناجح العدوان، وخالد البستنجي، وأسماء الرواحنة، وآمال الشقران.
--(بترا)
م خ /ن ح/ف ق
05/11/2023 14:41:10
MENAFN05112023000117011021ID1107375400
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