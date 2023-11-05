مالية النواب: قرار اللجنة بشأن تقارير ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- اطلعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، على آخر الإجراءات المتخذة بالمخرجات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2021.

وقال السليحات إن اللجنة المالية، ومنذ بداية مجلس النواب التاسع عشر، عقدت نحو 140 اجتماعًا، لإنهاء دراسة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقارير ديوان المحاسبة لتلك الأعوام، مُضيفًا أنها ستحيل قرارها بهذا الشأن إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل.

وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، وعمر النبر، وناجح العدوان، وخالد البستنجي، وأسماء الرواحنة، وآمال الشقران.

--(بترا)

م خ /ن ح/ف ق

05/11/2023 14:41:10