مسؤولة يابانية: نحرص على التنسيق مع الأردن خدمة للقضايا المشتركة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني(بترا)- أكدت مسؤولة يابانية حرص بلادها على استمرار التشاور والتنسيق مع الأردن خدمة للقضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت نائب مساعد الوزير لشؤون صنع السياسات في وزارة الخارجية اليابانية كانيكو ماريكو في لقاء صحفي مساء أمس إن اليابان تولي اهتماما كبيرا، وقلقا بالغا بشأن الأوضاع في غزة التي تشهد تدهورا.
وعرضت نتائج زيارة وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو إلى الأردن والمنطقة، والمحادثات التي أجرتها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، واصفة إياها "بالناجحة وحققت أهدافها".
وأضافت أن الوزيرة اليابانية أكدت موقف اليابان بخصوص الوضع في غزة، ودعوتها إلى الإطلاق الفوري لسراح الرهائن وتأمين سلامة المدنيين، والتصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت أن الوضع الإنساني خطير للغاية في قطاع غزة، ولا سيما أن الأطفال الذين لديهم مستقبل والنساء وكبار السن هم الضحايا، معربة عن استعداد اليابان لتقديم مساعدات إنسانية بحوالي 65 مليون دولار، وإمدادات الإغاثة من خلال وكالة (جايكا) لفلسطين خلال الوقت الراهن، فضلا عن المنحة الطارئة بقيمة 10 ملايين دولار والتي جرى إقرارها أخيرا.
وأشارت إلى أن الوزيرة اليابانية أعربت عن عميق تقديرها لتعاون الأردن في نقل المواطنين اليابانيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة أخيرا.
ولفتت إلى مباحثات وزيرة الخارجية اليابانية في الأردن أمس، والاتفاق على مواصلة التعاون لضمان سلامة المدنيين في غزة، وتحسين الوضع الإنساني باعتباره الأولوية الأكثر أهمية، والوصول إلى الهدنة الإنسانية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الغايات، وكذلك العمل المستمر على تهدئة الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
وأكدت استمرار اليابان بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية اليابانية زارت أمس مقر الوكالة في الأردن، واستمعت إلى إيجاز من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وفي ردها على سؤال، أكدت أن اليابان تعتبر أن عملية السلام في الشرق الأوسط قضية أساسية، وضرورية لاستقرار المنطقة، ودعمها لحل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل تعيشان بأمن وسلام.
وأشارت إلى أن المساعدات اليابانية للفلسطينيين بلغت 2.3 مليار دولار منذ عام 1993.
وقالت إن المأساة التي نراها الآن يجب ألا تغلق نافذة السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اليابان تدعم منذ عقود بناء الثقة والاقتصاد الذاتي للفلسطينيين خدمة لبناء عملية السلام.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
05/11/2023 14:40:51
MENAFN05112023000117011021ID1107375399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.