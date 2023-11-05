مسؤولة يابانية: نحرص على التنسيق مع الأردن خدمة للقضايا المشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني(بترا)- أكدت مسؤولة يابانية حرص بلادها على استمرار التشاور والتنسيق مع الأردن خدمة للقضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت نائب مساعد الوزير لشؤون صنع السياسات في وزارة الخارجية اليابانية كانيكو ماريكو في لقاء صحفي مساء أمس إن اليابان تولي اهتماما كبيرا، وقلقا بالغا بشأن الأوضاع في غزة التي تشهد تدهورا.

وعرضت نتائج زيارة وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو إلى الأردن والمنطقة، والمحادثات التي أجرتها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، واصفة إياها "بالناجحة وحققت أهدافها".

وأضافت أن الوزيرة اليابانية أكدت موقف اليابان بخصوص الوضع في غزة، ودعوتها إلى الإطلاق الفوري لسراح الرهائن وتأمين سلامة المدنيين، والتصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن الوضع الإنساني خطير للغاية في قطاع غزة، ولا سيما أن الأطفال الذين لديهم مستقبل والنساء وكبار السن هم الضحايا، معربة عن استعداد اليابان لتقديم مساعدات إنسانية بحوالي 65 مليون دولار، وإمدادات الإغاثة من خلال وكالة (جايكا) لفلسطين خلال الوقت الراهن، فضلا عن المنحة الطارئة بقيمة 10 ملايين دولار والتي جرى إقرارها أخيرا.

وأشارت إلى أن الوزيرة اليابانية أعربت عن عميق تقديرها لتعاون الأردن في نقل المواطنين اليابانيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة أخيرا.

ولفتت إلى مباحثات وزيرة الخارجية اليابانية في الأردن أمس، والاتفاق على مواصلة التعاون لضمان سلامة المدنيين في غزة، وتحسين الوضع الإنساني باعتباره الأولوية الأكثر أهمية، والوصول إلى الهدنة الإنسانية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الغايات، وكذلك العمل المستمر على تهدئة الأوضاع في أسرع وقت ممكن.

وأكدت استمرار اليابان بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية اليابانية زارت أمس مقر الوكالة في الأردن، واستمعت إلى إيجاز من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفي ردها على سؤال، أكدت أن اليابان تعتبر أن عملية السلام في الشرق الأوسط قضية أساسية، وضرورية لاستقرار المنطقة، ودعمها لحل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل تعيشان بأمن وسلام.

وأشارت إلى أن المساعدات اليابانية للفلسطينيين بلغت 2.3 مليار دولار منذ عام 1993.

وقالت إن المأساة التي نراها الآن يجب ألا تغلق نافذة السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اليابان تدعم منذ عقود بناء الثقة والاقتصاد الذاتي للفلسطينيين خدمة لبناء عملية السلام.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

05/11/2023 14:40:51

