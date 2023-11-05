عباس يبحث وبلينكن سبل وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وحسب بيان للرئاسة الفلسطينية، طالب عباس خلال اللقاء بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود إلى قطاع غزة.

وأشار عباس الى أنه "لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير اللذين يتعرض لهما شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".، متسائلا "كيف يُمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات آلاف من الوحدات السكينة، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟".

وحذر عباس مجددا من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة، مؤكدا أننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً، مشيرا الى أن ما يحدث في الضفة والقدس من قتلٍ واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات وتطهير عرقي وتمييز عنصري على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين "لا يقل فظاعةً".

وحمل عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث، مؤكدا أن "الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن لإسرائيل ويجب وقف ارتكاب هذه الجرائم فوراً".

وشدد عباس على أن الأمن والسلام لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأكد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

--(بترا)

م ف/اح

05/11/2023 14:39:31