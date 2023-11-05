عباس يبحث وبلينكن سبل وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وحسب بيان للرئاسة الفلسطينية، طالب عباس خلال اللقاء بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود إلى قطاع غزة.
وأشار عباس الى أنه "لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير اللذين يتعرض لهما شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".، متسائلا "كيف يُمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات آلاف من الوحدات السكينة، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟".
وحذر عباس مجددا من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة، مؤكدا أننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً، مشيرا الى أن ما يحدث في الضفة والقدس من قتلٍ واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات وتطهير عرقي وتمييز عنصري على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين "لا يقل فظاعةً".
وحمل عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث، مؤكدا أن "الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن لإسرائيل ويجب وقف ارتكاب هذه الجرائم فوراً".
وشدد عباس على أن الأمن والسلام لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأكد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
--(بترا)
م ف/اح
05/11/2023 14:39:31
MENAFN05112023000117011021ID1107375398
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