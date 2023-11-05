خارجية النواب تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى آثار هذه العدوان الذي يتسبب بكارثة إنسانية.
وشدد رئيسها النائب خلدون حينا، لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة، على أهمية ضمان حماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهل غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لوقف هذه الحرب المستعرة على المدنيين العزل في غزة.
وأشار حينا إلى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكد فيها أن الحل العسكري والأمني لن ينجح، ولن يحقق السلام، فالمطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وبحثت اللجنة آلية البناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول وقف الحرب والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية الدولية في غزة، داعية إلى ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القوانين والمواثيق الدولية.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
05/11/2023 14:38:01
MENAFN05112023000117011021ID1107375397
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