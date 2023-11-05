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خارجية النواب تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة

11/5/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى آثار هذه العدوان الذي يتسبب بكارثة إنسانية.
وشدد رئيسها النائب خلدون حينا، لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة، على أهمية ضمان حماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهل غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لوقف هذه الحرب المستعرة على المدنيين العزل في غزة.
وأشار حينا إلى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكد فيها أن الحل العسكري والأمني لن ينجح، ولن يحقق السلام، فالمطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وبحثت اللجنة آلية البناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول وقف الحرب والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية الدولية في غزة، داعية إلى ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القوانين والمواثيق الدولية.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
05/11/2023 14:38:01

MENAFN05112023000117011021ID1107375397

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