السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك بالتزكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن اجتماعاً غير عادي اليوم الأحد الموافق، تم خلاله التوافق على أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية البنوك.
وتم خلال الاجتماع تسمية تسعة بنوك فازت بالتزكية بعضوية المجلس هي: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك الأردني الكويتي، البنك الأهلي الأردني، وبنك المال الأردني (كابيتال بنك)، وبنك لبنان والمهجر.
وكانت الهيئة العامة للجمعية التأمت في اجتماعها غير العادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية عملاً بنص المادة (4-أ) من النظام المعدل لنظام الجمعية لسنة 2023. والتي تنص على أن المجلس الحالي دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ النظام لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام المعدل.
وتلا اجتماع الهيئة العامة اجتماع لمجلس إدارة الجمعية الجديد بحضور جميع أعضاء المجلس، والذي تم خلاله اختيار باسم خليل السالم رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الجديدة المقبلة بالتزكية، كما اختار المجلس عمار الصفدي نائباً للرئيس.
وأكد السالم أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة المسيرة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس السابق، مبيناً أن المجلس الجديد سيسعى بكل جهد لتحقيق الأهداف الأساسية للجمعية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينها تحقيقا للمنفعة المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه وإتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية.
--(بترا)
رش/ اح
05/11/2023 13:56:44
MENAFN05112023000117011021ID1107375395
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