السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك بالتزكية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن اجتماعاً غير عادي اليوم الأحد الموافق، تم خلاله التوافق على أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية البنوك.

وتم خلال الاجتماع تسمية تسعة بنوك فازت بالتزكية بعضوية المجلس هي: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك الأردني الكويتي، البنك الأهلي الأردني، وبنك المال الأردني (كابيتال بنك)، وبنك لبنان والمهجر.

وكانت الهيئة العامة للجمعية التأمت في اجتماعها غير العادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية عملاً بنص المادة (4-أ) من النظام المعدل لنظام الجمعية لسنة 2023. والتي تنص على أن المجلس الحالي دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ النظام لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام المعدل.

وتلا اجتماع الهيئة العامة اجتماع لمجلس إدارة الجمعية الجديد بحضور جميع أعضاء المجلس، والذي تم خلاله اختيار باسم خليل السالم رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الجديدة المقبلة بالتزكية، كما اختار المجلس عمار الصفدي نائباً للرئيس.

وأكد السالم أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة المسيرة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس السابق، مبيناً أن المجلس الجديد سيسعى بكل جهد لتحقيق الأهداف الأساسية للجمعية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينها تحقيقا للمنفعة المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه وإتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية.

--(بترا)

رش/ اح

05/11/2023 13:56:44

