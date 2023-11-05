MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- منحت جامعة فودان الصينية شهادة الدكتوراه الفخرية لأمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، تكريماً لجهوده العلمية في العمل الأكاديمي ومساهمته في تطوير التعليم العالي ونشره للعلم والمعرفة.

وتسلم الدكتور سلامة الشهادة خلال حفل نظمته جامعة فودان، وحضره عدد كبير من الشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية والثقافية والتعليمية في العالم العربي والصين.

وأعرب الدكتور سلامة في كلمة له خلال الحفل، عن شكره لجامعة فودان وتقديره لهذا التكريم الذي يعتبر تكريماً لكل عالم عمل بجد وتفان للمساهمة في تطوير المجتمع ونشر العلم والمعرفة، مشيرا الى ان هذا التكريم يعد اعترافا بجهود العلماء وإسهاماتهم في إيجاد حلول للمشكلات الحقيقية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية والعالمية.

من جهتها، أكدت جامعة فودان في بيان صحفي انها تأمل أن يستمر الدكتور عمرو سلامة في تقديم إسهاماته المميزة والإيجابية في مجالات نشر العلم والمعرفة في المجتمعات وأن يعزز دوره كمثال إيجابي وقدوة للشباب والطلاب الجدد معربة عن املها ان يحقق الدكتور عمرو مزيدًا من النجاح والتطور المستمر في المستقبل.

وتعد جامعة فودان واحدة من أفضل الجامعات في العالم وتأسست في مدينة شنغهاي وفازت بالعديد من الجوائز والإنجازات في مجال التعليم والأبحاث وتحتل المرتبة الأولى في قائمة QS لأفضل الجامعات في الصين وتأتي في المرتبة 34 في العالم حسب مؤشر التصنيف العالمي للجامعات (ARWU) وفي مجال التصنيف العالمي لجامعات العلوم الاجتماعية، تأتي جامعة فودان في المرتبة 21 في العالم وفي المرتبة الثانية في الصين.

--(بترا)

س ص/ ع ط

05/11/2023 13:53:59