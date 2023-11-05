الدكتوراه الفخرية لأمين عام اتحاد الجامعات العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- منحت جامعة فودان الصينية شهادة الدكتوراه الفخرية لأمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، تكريماً لجهوده العلمية في العمل الأكاديمي ومساهمته في تطوير التعليم العالي ونشره للعلم والمعرفة.
وتسلم الدكتور سلامة الشهادة خلال حفل نظمته جامعة فودان، وحضره عدد كبير من الشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية والثقافية والتعليمية في العالم العربي والصين.
وأعرب الدكتور سلامة في كلمة له خلال الحفل، عن شكره لجامعة فودان وتقديره لهذا التكريم الذي يعتبر تكريماً لكل عالم عمل بجد وتفان للمساهمة في تطوير المجتمع ونشر العلم والمعرفة، مشيرا الى ان هذا التكريم يعد اعترافا بجهود العلماء وإسهاماتهم في إيجاد حلول للمشكلات الحقيقية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية والعالمية.
من جهتها، أكدت جامعة فودان في بيان صحفي انها تأمل أن يستمر الدكتور عمرو سلامة في تقديم إسهاماته المميزة والإيجابية في مجالات نشر العلم والمعرفة في المجتمعات وأن يعزز دوره كمثال إيجابي وقدوة للشباب والطلاب الجدد معربة عن املها ان يحقق الدكتور عمرو مزيدًا من النجاح والتطور المستمر في المستقبل.
وتعد جامعة فودان واحدة من أفضل الجامعات في العالم وتأسست في مدينة شنغهاي وفازت بالعديد من الجوائز والإنجازات في مجال التعليم والأبحاث وتحتل المرتبة الأولى في قائمة QS لأفضل الجامعات في الصين وتأتي في المرتبة 34 في العالم حسب مؤشر التصنيف العالمي للجامعات (ARWU) وفي مجال التصنيف العالمي لجامعات العلوم الاجتماعية، تأتي جامعة فودان في المرتبة 21 في العالم وفي المرتبة الثانية في الصين.
--(بترا)
س ص/ ع ط
05/11/2023 13:53:59
MENAFN05112023000117011021ID1107375394
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