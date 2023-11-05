الملك وميقاتي يبحثان التطورات الخطيرة في غزة وتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لبحث التطورات الخطيرة في غزة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم.

وتم التشديد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع.

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد جلالة الملك دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم.

ومن جانبه، أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

--(بترا)

اح

05/11/2023 14:02:26