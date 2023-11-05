مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في حرب غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في حرب غزة
التاريخ
11/5/2023 2:29:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل جندي في الحرب البرية شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى منذ بدء الحرب البرية يوم الثلاثاء الماضي الى 30 جندياً.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن المتحدث باسم الجيش إن اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة جراء الاشتباكات في غزة، مشيرة الى أن القتيل هو الجندي يهوناتان ميمون من لواء "النحال".
--(بترا)
م ف/م ف/اح
05/11/2023 13:46:20
MENAFN05112023000117011021ID1107375392
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