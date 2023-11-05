مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في حرب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل جندي في الحرب البرية شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى منذ بدء الحرب البرية يوم الثلاثاء الماضي الى 30 جندياً.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن المتحدث باسم الجيش إن اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة جراء الاشتباكات في غزة، مشيرة الى أن القتيل هو الجندي يهوناتان ميمون من لواء "النحال".

--(بترا)

م ف/م ف/اح

05/11/2023 13:46:20

