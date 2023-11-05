الهلال الأحمر المصري: 30 شاحنة مساعدات عبرت اليوم إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 5 تشرين الثاني (بترا)- قال أمين عام الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور رائد عبد الناصر، إن 30 شاحنة مساعدات طبية وغذائية وصلت اليوم الأحد الى غزة من معبر رفح المصري.

وأضاف عبد الناصر في تصريح، إنه تم تسليم قافلة المساعدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، لافتا إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 تشرين الأول الماضي بلغت 451 شاحنة.

--(بترا)

ن ا/م ف/اح

05/11/2023 13:35:58