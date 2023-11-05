النائب العجارمة: فلسطين قضيتنا الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة، أن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى "ولن يستطيع أحد التفريط بحق الشعب الفلسطيني المتمثل بإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني أو التفريط بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس".

وقال العجارمة خلال استقباله في دار المجلس اليوم الأحد، السفير التشيلي خورخي اليخاندرو تاجيلي كانيلون، إن جلالة الملك عبدالله الثاني لطالما حذر من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تُحمد عقباها وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره مزيد من الفوضى في المنطقة.

وأضاف، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة انصياع الجانب الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران1967.

وأكد العجارمة وأعضاء اللجنة النواب محمد أبو صعيليك، ومحمد الهلالات، وعمر النبر، ومحمد الطهراوي على مواقف جلالة الملك منذ بداية العدوان على غزة وجهوده الحثيثة وحراكه المستمر بوقف هذا العدوان الغاشم، وضرورة إدخال المساعدات وإقرار هدنة إنسانية.

وثمن النواب موقف تشيلي بسحب سفيرها من تل أبيب على خلفية الانتهاك غير المقبول للحقوق الإنسانية الدولية الذي ترتكبه إسرائيل في غزة، مؤكدين أن اللجنة تتابع عن كثب التطورات والأوضاع والمواقف الداعمة لإنهاء هذا العدوان.

من جانبه، قال السفير التشيلي إن تشيلي تراقب بقلق العمليات العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات بحق المدنيين، لافتا إلى أن أفعال إسرائيل في غزة لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي.

وأضاف، إن بلاده تدعم باستمرار أي حل من شأنه أن تنعم المنطقة بالسلام الشامل والعادل والازدهار.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

05/11/2023 13:33:19