تحليل عسكري اسرائيلي: تخبط في الجيش الاسرائيلي حول كيفية إدارة الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا)- كشف المحلل العسكري في القناة 12 الاسرائيلية نير دفوري اليوم الأحد، عن حالة من التخبط والحيرة تسود أوساط قيادة الجيش حول كيفية إدارة الحرب على غزة والافتقار إلى إجابة واضحة حول الطريقة الأفضل لتحقيق أهداف الحرب.

وقال دفوري، إن مجريات الحرب تتراوح ما بين التقدم البطيء والمدروس لتجنب المخاطرة بالجنود في ظل تعرض القوات لخسائر بشرية خلال الأيام الماضية، وما بين الرغبة في التقدم سريعا لإتمام المهمة قبل نفاد الساعة الدبلوماسية التي منحت "إسرائيل" ما وصفه بـ "شرعية للحرب على غزة في الأيام الأولى".

وأضاف: "لا يتوفر لدى الأجهزة الأمنية حتى الآن إجابات واضحة حول مدى تفضيل الهجمات الجوية على المناورة البرية ومدى فعالية أي منها لتحقيق الإنجازات المطلوبة، مشيرا إلى أن غالبية قادة الجيش يعتقدون أن المناورة البرية بعمق تعتبر الأكثر فعالية وحيوية إلا أن هذه الرؤية تواجه انتقادات من قادة آخرين".

وأشار الى أن "هناك أسئلة أخرى تتعلق بسرعة تقدم القوات البرية لاستهداف البنى التحتية لحماس ومراكز ثقلها، والمدة التي ستستغرقها والعمق الذي يجب ان تصل إليه في ظل الرغبة والحرص للحفاظ على قوات الجيش وتجنب تعريضهم لنيران مقاتلي حماس".

وأكد أن "ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن الجيش ما يزال حتى اللحظة يبحث عن حلول لمعالجة خطر الأنفاق وتدميرها".

--(بترا)

م ف/اح

05/11/2023 13:23:20