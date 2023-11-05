افتتاح الأسبوع الثقافي الأول بجامعة مؤتة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 5 تشرين الثاني (بترا) - محمد العساسفة- افتتح اليوم الأحد، في جامعة مؤتة، الأسبوع الثقافي الأول، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، بالتعاون مع عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية بالمحافظة.
وحضر الافتتاح عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة، ومديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بالجامعة.
ويشمل المعرض الذي سيستمر لمدة 4 أيام، على معرض للكتاب بالتعاون مع دار الإسراء للنشر والتوزيع، حيث يشتمل على أكثر من 500 عنوان من مختلف الكتب، بالإضافة إلى معرض للمنتجات الغذائية التقليدية والحرف الشعبية، بالتعاون مع جمعية سيدات مدين، ومعرض لرسومات الطلبة ومشاركين من المجتمع المحلي بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك.
وقال الدكتور العضايلة، إن افتتاح الأسبوع جاء مع بدء العام الدراسي الجديد كأحد النشاطات الثقافية الموسمية، بالتعاون مع مجموعة من الفعاليات المختلفة بالمجتمع المحلي، وصولا إلى الحرص على توثيق التعاون مع المجتمع المحلي وتوفير فرص خدمته.
وأضاف أن العمادة حريصة بشكل دائم على تنظيم معارض الكتب داخلها كل عام دراسي، لتقديم الكتب للطلبة بأسعار متنوعة وزيادة التواصل مع دور النشر المختلفة، بالإضافة إلى دوره في توفير مساحة جيدة لرسومات الطلبة والفنانين.
وأكدت مديرة ثقافة الكرك، حرص المديرية على التعاون الدائم مع الجامعة بمختلف النشاطات الثقافية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعة من النشاطات الثقافية، خصوصا معرض كتاب الأسرة الذي ينظم سنويا في جامعة مؤتة، باعتبارها عنوانا مهما من عناوين الفعل الثقافي بالكرك.
-- (بترا)
م ع/أ م/ب ط
05/11/2023 13:05:06
MENAFN05112023000117011021ID1107375388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.