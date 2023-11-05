افتتاح الأسبوع الثقافي الأول بجامعة مؤتة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 5 تشرين الثاني (بترا) - محمد العساسفة- افتتح اليوم الأحد، في جامعة مؤتة، الأسبوع الثقافي الأول، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، بالتعاون مع عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية بالمحافظة.

وحضر الافتتاح عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة، ومديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بالجامعة.

ويشمل المعرض الذي سيستمر لمدة 4 أيام، على معرض للكتاب بالتعاون مع دار الإسراء للنشر والتوزيع، حيث يشتمل على أكثر من 500 عنوان من مختلف الكتب، بالإضافة إلى معرض للمنتجات الغذائية التقليدية والحرف الشعبية، بالتعاون مع جمعية سيدات مدين، ومعرض لرسومات الطلبة ومشاركين من المجتمع المحلي بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك.

وقال الدكتور العضايلة، إن افتتاح الأسبوع جاء مع بدء العام الدراسي الجديد كأحد النشاطات الثقافية الموسمية، بالتعاون مع مجموعة من الفعاليات المختلفة بالمجتمع المحلي، وصولا إلى الحرص على توثيق التعاون مع المجتمع المحلي وتوفير فرص خدمته.

وأضاف أن العمادة حريصة بشكل دائم على تنظيم معارض الكتب داخلها كل عام دراسي، لتقديم الكتب للطلبة بأسعار متنوعة وزيادة التواصل مع دور النشر المختلفة، بالإضافة إلى دوره في توفير مساحة جيدة لرسومات الطلبة والفنانين.

وأكدت مديرة ثقافة الكرك، حرص المديرية على التعاون الدائم مع الجامعة بمختلف النشاطات الثقافية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعة من النشاطات الثقافية، خصوصا معرض كتاب الأسرة الذي ينظم سنويا في جامعة مؤتة، باعتبارها عنوانا مهما من عناوين الفعل الثقافي بالكرك.

-- (بترا)

م ع/أ م/ب ط

05/11/2023 13:05:06