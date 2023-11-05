وزيرة الاستثمار: الأردن يتطلع لتوسيع علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع سنغافورة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الأردن يتطلع لتعزيز وتوسيع العلاقات التي تربطه مع سنغافورة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاستثمار اليوم الأحد بواسطة تقنية "زووم"مع 66 شركة سنغافورية في قطاعات استثمارية متنوعة مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني، بحضور السفير الأردني في سنغافورة سامر النبر وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة والمدراء المختصين.

وشددت الوزيرة خلال اللقاء، على ضرورة البناء على اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الأردن وسنغافورة، بما يساعد على فتح أسواق جديدة لصادرات البلدين ويقوي حركة التبادل التجاري بينهما ويعزز من الاستثمارات السنغافورية في المملكة.

وقالت إن المستثمر يبحث عن فرص ذات عائد مجد، لذلك قمنا في وزارة الاستثمار بإعداد منصة استثمر في الأردن (invest) بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا ودوليا، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وأشارت الى ان المنصة تتضمن 30 فرصة استثمارية واعدة ومتنوعة بحجم استثمار يتجاوز المليار دينار في العديد من القطاعات كقطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ورحبت الوزيرة السقاف، بالراغبين باكتشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، مؤكدة أنه تم أخذ العديد من الخطوات في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، حيث تم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وعرضت الوزيرة خلال اللقاء، أهم المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها المشروع الاستثماري في الأردن، إضافة إلى عوامل جاذبة تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، كتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدى المستثمرين القدرة على إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

وفي نهاية اللقاء استمعت الوزيرة السقاف والمدراء المختصون في الوزارة لأسئلة واستفسارات المستثمرين المشاركين، ودار نقاش موسع حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار.

--(بترا)

م م/ أ أ/ب ط

05/11/2023 12:58:10