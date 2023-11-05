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بلدية الاحتلال تسلم أوامر هدم واستدعاءات في سلوان بالقدس

11/5/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا) - اقتحمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وسلمت أوامر هدم واستدعاءات.
وداهم عناصر بلدية الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان، وقاموا بتصوير العديد من المنشآت والشوارع، وعلقوا استدعاءات لمراجعتها.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، في بيان، بأن بلدية الاحتلال اقتحمت منزل الأسير عماد عبيسان العباسي، وجرت مشادات كلامية مع أفراد العائلة، ثم علقت على المحلات التجارية التي تعود للأسير أوامر هدم.
--(بترا)
م . ف/اص/ب ط
05/11/2023 12:53:03

MENAFN05112023000117011021ID1107375386

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