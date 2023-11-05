بلدية الاحتلال تسلم أوامر هدم واستدعاءات في سلوان بالقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا) - اقتحمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وسلمت أوامر هدم واستدعاءات.
وداهم عناصر بلدية الاحتلال عدة أحياء في بلدة سلوان، وقاموا بتصوير العديد من المنشآت والشوارع، وعلقوا استدعاءات لمراجعتها.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، في بيان، بأن بلدية الاحتلال اقتحمت منزل الأسير عماد عبيسان العباسي، وجرت مشادات كلامية مع أفراد العائلة، ثم علقت على المحلات التجارية التي تعود للأسير أوامر هدم.
--(بترا)
م . ف/اص/ب ط
05/11/2023 12:53:03
MENAFN05112023000117011021ID1107375386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.