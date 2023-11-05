صدور العدد 18 من مجلة صوت الجيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - صدر حديثاً عن وزارة الثقافة، العدد الثامن عشر من مجلة "صوت الجيل" المعنية بالإبداع الشبابي، مشتملاً على مواد أدبية تكشف النقاب عن عدد كبير من مبدعي المملكة، وموضوعات تعبر عن المرحلة المعاصرة وآمال وآلام وتطلعات الجيل الجديد.

وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان "واقعية جدتي السحرية"، كتبها رئيس تحرير المجلة، الروائي جلال برجس، وقال فيها: "الحقيقة التي أؤمن بها، هي أنَّ الواقعية السحرية استفادت من كل تلك المدارس والأشكال السردية، على نحو أجده نتاجاً حتمياً للتطورين الاجتماعي والثقافي".

وأضاف برجس: "وجدتُ أن جدتي بولعها الفطري بالحكايات، هي مصدري الأول لهذه الواقعية التي كانت تنظر إلى العالم من زاوية سحرية، وهي تتحدث عند غروب الشمس إلى كائنات لا يراها غيرها، وتؤمن بنذر الشؤم، وتخشى الأفق حين يمتلئ بالشواظ الأحمر، تحمل في جيبها عدداً من الأحجار الصغيرة، والصدف، وبعض الأشكال، وتُلقيها كلما ضاق صدرها، وتستنبط منها على مسمعي العديد من المصائر المتخيلة".

وكتب الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية تحت عنوان: "فك تشفير اللغة بالذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة الإعاقة النطقية"، فيما أعدت زينة المعاني ملفاً عن "أدب الشباب في معان"، وممن كتبوا في الملف، فاطمة هلالات، سامر المعاني، نوزت ابو درويش، د.سامي الخليفات، ورهف الخطيب.

وحاورت الكاتبة أماني الشناق، الدكتور سلطان المعاني في زاوية "ملتقى الأجيال".

وفي الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان: "ورد بلدي"، تضمن العدد المواد التالية: "دكان القصائد" لعضيب عضيبات، و"شيخ الرعاة يحلق عالياً" لرامي الجنيدي، و"عالمي الخاص" لرند حدا"، و"انتقام الياسمين" لسهير الرمحي، و"نسيان" لمرح يوسف، و"ضرب مبرر" لروند الكفارنه، و"رسالة إلى صديق من زمن آخر" لسماح العارضة، و"رسوب في عمان" لاسماء العمري، و"كلمة أخيرة" لعهود عبد الكريم. وفي زاوية (خرائط البوح)، كتبت حليمة الدرباشي تحت عنوان: "مجال الكتابة ومداها".

وفي "مختبر العدد"، وردت المواد التالية: "إشكاليةُ التذوق الفني عند الجيل الجديد" ليوسف الغزو، و"الأدب في وسائل التواصل الاجتماعي بين الإبداع والاستلاب" لليندا عبيد، و"نوستالجيا المكان عند القوابعة" لزكريا الزغاميم، و"ليلة البلسمك.. حكاياتُ الهامش التي حوّلتها الأشباحُ إلى متن" لعزة سلطان، و"الثقافة الأردنية المعاصرة ومدى ارتباطها بالإنسان" لعيسى الحميد.

وفي زاوية "مراسيل"، كتبت رزان المغربي تحت عنوان: "أدب الشباب في ليبيا وكتابة بين الظل والضوء"، واختتم العدد بزاوية "نقوش" بمقالة للكاتب علي كريشان، بعنوان: "البساتين في معان".

--(بترا)





م خ /اص / س س

05/11/2023 12:25:03