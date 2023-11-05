تعاون بين منتدى المستثمر العربي العالمي والعربية للطاقة المتجددة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - وقعت الهيئة العربية للطاقة المتجددة والجمعية الأردنية للطاقة المتجددة مع منتدى المستثمر العربي العالمي مذكرة تعاون في مجال الطاقة المتجددة.

ووقع المذكرة، أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني ونائب رئيس الجمعية المهندس جمال أبو عبيد وأمين عام المنتدى العربي العالمي نظيم محمد الصباح.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، جاء توقيع مذكرة التعاون في إطار تشجيع الاستثمارات العالمية، خصوصا في التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والمدن الذكية والشبكات الذكية والسيارات الكهربائية في المملكة لما يتمتع به الأردن من مزايا وحوافز استثمارية مميزة.

وأشار البيان، الى التوجه لفتح مكتب لمنتدى المستثمر العربي العالمي في عمان قيد الإجراءات الرسمية، موضحا أن المنتدى يضم في عضويته شخصيات من معظم دول العالم.

وأضاف، ان الهيئة العربية للطاقة المتجددة تستعد لعقد المنتدى الاستثماري الثامن في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول المقبل، تحت عنوان "السلام من أجل التنمية المستدامة للجميع".

-- (بترا)

م ف/أ أ/ب ط

05/11/2023 12:22:21