تعاون بين منتدى المستثمر العربي العالمي والعربية للطاقة المتجددة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - وقعت الهيئة العربية للطاقة المتجددة والجمعية الأردنية للطاقة المتجددة مع منتدى المستثمر العربي العالمي مذكرة تعاون في مجال الطاقة المتجددة.
ووقع المذكرة، أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني ونائب رئيس الجمعية المهندس جمال أبو عبيد وأمين عام المنتدى العربي العالمي نظيم محمد الصباح.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، جاء توقيع مذكرة التعاون في إطار تشجيع الاستثمارات العالمية، خصوصا في التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والمدن الذكية والشبكات الذكية والسيارات الكهربائية في المملكة لما يتمتع به الأردن من مزايا وحوافز استثمارية مميزة.
وأشار البيان، الى التوجه لفتح مكتب لمنتدى المستثمر العربي العالمي في عمان قيد الإجراءات الرسمية، موضحا أن المنتدى يضم في عضويته شخصيات من معظم دول العالم.
وأضاف، ان الهيئة العربية للطاقة المتجددة تستعد لعقد المنتدى الاستثماري الثامن في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول المقبل، تحت عنوان "السلام من أجل التنمية المستدامة للجميع".
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط
05/11/2023 12:22:21
MENAFN05112023000117011021ID1107375384
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