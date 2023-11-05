رئيس وزراء ماليزيا يشبه الدمار في غزة بقصف هيروشيما بالقنبلة الذرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - شبه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأميركي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية الرسمية، قال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعد اجتماع في كوالالمبور "أضرار القنابل في غزة تجاوزت أضرار هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية".

يشار إلى أن ماليزيا دعمت فلسطين باستمرار، ودانت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، والغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين والتي أدت، بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، إلى استشهاد أكثر من 400 شخص، ووصف الجانب الماليزي هذه الغارة بالمتعمدة.

وقصفت الولايات المتحدة هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية، بهدف معلن رسميا وهو التعجيل باستسلام اليابان.

وكانت هذه المرة الوحيدة في تاريخ البشرية التي تم فيها الاستخدام القتالي للأسلحة النووية.

ونتيجة لانفجار القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، قتل في يوم واحد، وفقا لتقديرات مختلفة من 70-100 ألف شخص.

وبحلول نهاية عام 1945، ارتفع عدد الضحايا إلى 140 ألف شخص، بعد موت الذين تعرضوا للإشعاع، وحتى الآن تجاوز عدد ضحايا هذا القصف 350 ألف شخص.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

05/11/2023 12:20:51