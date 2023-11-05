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كواليس تحضير كاظم الساهر لأغنية باللغة الإنجليزية عن أحداث غزة.. صور

11/5/2023 2:26:58 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل القيصر كاظم الساهر ، تحضيراته لإنتاج أغنية جديدة بعنوان "Holdyourfire"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيل من هجمات غاشمة.


كاظم الساهر

وقال كاظم الساهر خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنيةHoldYourFire
بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.

وتابع كاظم الساهر: "لقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأشار كاظم الساهر إلى أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالة الأونرو "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، واليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، و"برنامج الأغذية العالمي".

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.



















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