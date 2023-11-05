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كارينا كابور: قدمت كتابًا حول النساء الحوامل ليصبح مصدرا توعويا للأمهات الجدد

11/5/2023 2:26:58 PM
(MENAFN- Youm7) استضافت فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب،
الممثلة الهندية كارينا كابور، التي أصبحت كاتبة وأمًا لطفلين، حيث شاركت تفاصيل حياتها أثناء فترة الحمل ومسيرتها في الأفلام الهندية مع آلاف عشاق السينما والقراءة من جمهور وزوار المعرض.
وقالت الممثلة التي أصدرت "كتاب كارينا كابور للحمل: الدليل الشامل للأمهات اللواتي ينتظرن مولودًا" في العام 2021: "الحمل لا يعطي المرأة الضوء الأخضر لتناول أي شيء يقع بين يديها، فخلال فترة حملي، كنتُ أحب البيتزا والطعام الصيني، لكنني حرصت على الموازنة لأني لم أرغب بأكل الوجبات الخاطئة أو المضرة بصحة جنيني".
وفي حوارها مع الإعلامية رانيا علي، أوضحت كارينا أنها تعاملت مع الكتاب على أنه مصدر توعوي يساعد النساء الحوامل، والأمهات الجديدات، وأضافت: "كنت سعيدة بحملي الأول، وواصلت العمل حتى الولادة، وشعرتُ بأهمية الصراحة والشفافية في الحديث عن تلك الفترة، فلطالما كنت صريحة مع المعجبين، وخلال حملي الثاني، شعرت بأنه إذا كان لا بد لي من تأليف كتاب لمشاركة تجربتي، فستكون هذه التجربة هي الموضوع المثالي للكتاب".
وحول معرفتها بضرورة العودة إلى العمل عاجلاً أم آجلاً لتكون سعيدة وأمًا جيدة لأطفالها، خاطبت جمهور المهرجان: "تعلّمتُ أن أحيط نفسي بالمحبة، وأبقى واثقة بسبب دعم المعجبين ومحبتهم، فجميع العاملين في مجال التمثيل كالأزهار؛ يحتاجون للرعاية والمحبة للنمو والازدهار".
وأشارت الممثلة التي تنحدر من عائلة عريقة عملت أربعة أجيال منها في مجال التمثيل والإخراج السينمائي، إلى أنها لا تحلم بدور محدد، وإلى أن حلمها الوحيد هو الاستمرار بالتمثيل، مشيدة بالتغيير الإيجابي الذي شهدته صناعة السينما الهندية التي تقدم مجموعة واسعة من السيناريوهات الجيدة والأفلام المناصرة للمرأة والتي ساعدت الممثلات على اتخاذ قرارات جريئة.
وأضافت الممثلة التي قدمت "جانيه جان" أول أفلامها على إحدى المنصات
العام الجاري: "قررت خوض هذه التجربة لأن المنصة تقدم خدماتها في 250 دولة حول العالم تقريبًا، والقصص لا تعرف حواجز لغوية بفضل الترجمة على الشاشة، وفي هذه التجربة كنتُ أعيد تشكيل ذاتي، وكنتُ محظوظة بالعمل مع فريق رائع من الزملاء النجوم"، مشيرة إلى استمتاعها بتجربة العمل في منصات البث الرقمي لأنها تعطي المخرجين وصناع الأفلام مساحة أوسع للتعامل مع المحتوى وتقنيات السرد القصصي.
وأكدت النجمة الهندية الفائزة بجائزة "فيلم فير" سبع مرات في مجال السينما منذ أكثر من عقدين،
أن انحدارها من عائلة عريقة من ولاية الـ"بنجاب" ومعروفة فنياً في عالم بوليوود يعني بالضرورة أنها تشارك عائلتها محبتهم للطعام والأفلام، لكنها لا تطبخ في المنزل لأن زوجها سيف علي خان يطبخ بطريقة مدهشة.
وفي معرض إجابتها على أسئلة الجمهور، أشارت كارينا كابور خان إلى أنها، كباقي مواليد برج العذراء، مثالية إلى أبعد الحدود لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والنظافة، معربة عن رغبتها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار في المستقبل.
وتعد كارينا كابور خان واحدة من أعلى الممثلات الهنديات أجراً في بوليوود، وتعمل مع "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسيف) منذ العام 2014 لمناصرة تعليم الفتيات وتعزيز جودة التعليم في الهند.









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