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Barbenheimer فيلم تحول من خيال إلى حقيقة.. اعرف القصة

11/5/2023 2:26:58 PM
(MENAFN- Youm7) أوضح تشارلز باند، منتج أفلام رعب، عن نواياه في إنتاج فيلم حقيقي لـBarbenheimer ، يجمع بين فيلمى Barbie
وOppenheimer، باند الذي تصفه مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "رمز فيلم الدرجة الثانية"، هو المنتج الرئيسي في المشروع.

وتعد أفلام الدرجة الثانية هي أعمال ذات ميزانية منخفضة وينظر إليها على نطاق واسع على أنها سيئة، ومع ذلك، لا يزال لديهم قاعدة جماهيرية، ومشاهدين من قبل الكثيرين حول العالم.




Barbenheimer

تبلغ ميزانية هذا الفيلم المحدد حوالي مليون دولار أمريكي، وهو في مخطط أفلام هوليود، يعتبر في الجانب المنخفض إلى حد كبير.

وقال باند إن الفيلم يمثل "فرصة للاستمتاع بالاقتران الغريب بين نجاح هذين الفيلمين والجمع بين أجواء باربي وظلام أوبنهايمر، وإذا قمت بمزج ذلك معًا فستتاح لك فرصة للفكاهة السوداء".

ووفقًا لـ مصدر مقرب من باند، سيكون الفيلم كوميديًا، حيث أكد باند قائلاً: "يبدو أن كل الأفلام الأخرى مظلمة ومحبطة، ونحن بحاجة إلى القليل من الفكاهة مع دخول عام 2024".

وستدور أحداث الفيلم الجديد Barbenheimer حول دمية عالمية تستيقظ ذات يوم، وتختار العنف، وتشرع في تدمير العالم بقنبلة نووية.







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