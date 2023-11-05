لبلبة باكية: مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرم بفتكر كل طفولتى وحياتى الفنية

(MENAFN
- Youm7) حالة من التأثر الشديد قوبلت بها كلمة النجمة لبلبة عند تكريمها في الدورة الثالثة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقيمت تحت عنوان "فلسطين في القلب"، حيث أهدت تكريمها من المهرجان للشعب الفلسطيني.
كما توجهت لبلبة بالشكر لإدارة المهرجان على تكريمها، وقالت في كلمتها المختصرة وسط تصفيق حاد من الحضور "شكرًا للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون على التكريم، وشكرًا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذى نعيشه جميعًا، شكرًا للجالية العربية الذين شاركوا فناني مصر لإعلان موقفهم ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، وشكرًا لفنانى مصر المهمومين بقضايا الوطن العربى، فأنتم خيرسفراء لبلدكم ودائمًا واجهة مشرفة لمصر وللفن المصرى فى كل مكان فى العالم، ونرفع جميعًا شعار المهرجان "فلسطين فى القلب".
وأعربت لبلبة عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها قطاع غزة، ونشرت لبلبة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تكريمها، وقالت خلاله: "مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرم، بفتكر كل طفولتي وحياتي الفنية ويمكن متأثرة أوي وقلبنا كلنا موجوع، وأنا بشكر المهرجان المصري للفنون والإبداع، وبتمنى من ربنا إنه يحط إيده على أخواتنا وأطفالنا وأولادنا في فلسطين، لأنهم ملهمش ذنب، وأنا بهتف شعب فلسطين".
الدورة الثالثة للمهرجان تحمل اسم النجم الكبير أحمد زكي، وأٌقيمت في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبرالجاري في نيويورك، تحت شعار" فلسطين في القلب " فهي محور الاحداث في العالم، وتبناه المهرجان في فعالياته المختلفة بحضور كل من المخرج هاني لاشين والنجمة إلهام شاهين والفنان عمرو يوسف، وشارك في المهرجان أفلام روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية وأفلاما للطلبة، وأفلام سينما الموبايل وأفلام التحريك، كما شارك في المسابقة الأجنبية للأفلام أعمالاً من 56 دولة.
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