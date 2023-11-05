لبلبة باكية: مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرم بفتكر كل طفولتى وحياتى الفنية

MENAFN - Youm7) حالة من التأثر الشديد قوبلت بها كلمة النجمة لبلبة عند تكريمها في الدورة الثالثة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقيمت تحت عنوان "فلسطين في القلب"، حيث أهدت تكريمها من المهرجان للشعب الفلسطيني.

كما توجهت لبلبة بالشكر لإدارة المهرجان على تكريمها، وقالت في كلمتها المختصرة وسط تصفيق حاد من الحضور "شكرًا للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون على التكريم، وشكرًا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذى نعيشه جميعًا، شكرًا للجالية العربية الذين شاركوا فناني مصر لإعلان موقفهم ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، وشكرًا لفنانى مصر المهمومين بقضايا الوطن العربى، فأنتم خيرسفراء لبلدكم ودائمًا واجهة مشرفة لمصر وللفن المصرى فى كل مكان فى العالم، ونرفع جميعًا شعار المهرجان "فلسطين فى القلب".

وأعربت لبلبة عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها قطاع غزة، ونشرت لبلبة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تكريمها، وقالت خلاله: "مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرم، بفتكر كل طفولتي وحياتي الفنية ويمكن متأثرة أوي وقلبنا كلنا موجوع، وأنا بشكر المهرجان المصري للفنون والإبداع، وبتمنى من ربنا إنه يحط إيده على أخواتنا وأطفالنا وأولادنا في فلسطين، لأنهم ملهمش ذنب، وأنا بهتف شعب فلسطين".

الدورة الثالثة للمهرجان تحمل اسم النجم الكبير أحمد زكي، وأٌقيمت في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبرالجاري في نيويورك، تحت شعار" فلسطين في القلب " فهي محور الاحداث في العالم، وتبناه المهرجان في فعالياته المختلفة بحضور كل من المخرج هاني لاشين والنجمة إلهام شاهين والفنان عمرو يوسف، وشارك في المهرجان أفلام روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية وأفلاما للطلبة، وأفلام سينما الموبايل وأفلام التحريك، كما شارك في المسابقة الأجنبية للأفلام أعمالاً من 56 دولة.