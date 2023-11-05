صورة تكشف علاقة ليوناردو دى كابريو بفيتوريا سيريتى منذ مدة.. اعرف الحكاية

(MENAFN
- Youm7) تفاجأ جمهور ليوناردو دى كابريو مؤخراً حينما تم الكشف عن علاقته بعارضة أزياء جديدة خلال الأسبوع الماضي هى فيتوريا سيريتى، إلا أن موقع ديلى ميل أكد مفاجأة كبيرة لعشاق الممثل الشهيرة الذى يمتلك في مسيرته جائزة أوسكار وحيدة فاز بها من بين ترشيحات عديدة.
المفاجأة ممثلة في أن ليوناردو مرتبط بها منذ شهر أغسطس من العام الجارى، وذلك رغم التكهنات التي كانت تخرج كل فترة بشأن دى كابريو ودخوله في غراميات عديدة من بينها جيجى حديد، لتؤكد الديلى ميل أن نجم هوليود لم يرتبط خلال الشهور الأخيرة سوى بواحدة هي
فيتوريا سيريتى.
فيتوريا سيريتي تبلغ من العمر 25 عاما، وبالتالي فهي تصغر ليوناردو دي كابريو بـ 23 عاما وهو السن المماثل لكل من ارتبط بهن الممثل الشهير خلال علاقاته السابقة حتي نال انتقادات كبيرة في أوقات سابقة بسبب فارق السن الذى يحرص دائماً عليه في علاقاته.
وتعد فيتوريا سيريتي أحد أشهر عارضات الأزياء على مستوي العالم ممن يحظين بمتابعة كبيرة على حسابها عبر وسائل التواصل الإجتماعى، فعلى انستجرام يبلغ عدد متابعيها أكثر من مليون.
ليوناردو ومحبوبته الجديدة
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