صورة تكشف علاقة ليوناردو دى كابريو بفيتوريا سيريتى منذ مدة.. اعرف الحكاية

MENAFN - Youm7) تفاجأ جمهور ليوناردو دى كابريو مؤخراً حينما تم الكشف عن علاقته بعارضة أزياء جديدة خلال الأسبوع الماضي هى فيتوريا سيريتى، إلا أن موقع ديلى ميل أكد مفاجأة كبيرة لعشاق الممثل الشهيرة الذى يمتلك في مسيرته جائزة أوسكار وحيدة فاز بها من بين ترشيحات عديدة.

المفاجأة ممثلة في أن ليوناردو مرتبط بها منذ شهر أغسطس من العام الجارى، وذلك رغم التكهنات التي كانت تخرج كل فترة بشأن دى كابريو ودخوله في غراميات عديدة من بينها جيجى حديد، لتؤكد الديلى ميل أن نجم هوليود لم يرتبط خلال الشهور الأخيرة سوى بواحدة هي

فيتوريا سيريتى.

فيتوريا سيريتي تبلغ من العمر 25 عاما، وبالتالي فهي تصغر ليوناردو دي كابريو بـ 23 عاما وهو السن المماثل لكل من ارتبط بهن الممثل الشهير خلال علاقاته السابقة حتي نال انتقادات كبيرة في أوقات سابقة بسبب فارق السن الذى يحرص دائماً عليه في علاقاته.

وتعد فيتوريا سيريتي أحد أشهر عارضات الأزياء على مستوي العالم ممن يحظين بمتابعة كبيرة على حسابها عبر وسائل التواصل الإجتماعى، فعلى انستجرام يبلغ عدد متابعيها أكثر من مليون.

ليوناردو ومحبوبته الجديدة



