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ما ضل أطفال بغزة يا عالم.. حديثو الولادة أبطال صور يحيى في قوائم الشهداء

11/5/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Youm7) "عائلة بتحب الحياة، إجاهم بيبي كتير حلو، اجو عنا وصورناهم صور كتير حلوة.. الآن هم تحت الركام" بمزيج من الحزن والغضب شارك يحيى برزق، المصور الفوتوغرافي الفلسطيني المتخصص في تصوير الأطفال حديثي الولادة هذه القصص الحزينة والمؤلمة التي يعيش تفاصيلها يوميًا، حيث ينتقل الأطفال الذين التقط لهم صورًا مفعمة بالأمل بالمستقبل والبراءة، إلى خانة الشهداء في رحلة عمر قصيرة للغاية.



"عمرها 6 شهور.. راحت هي وامها وابوها واختها وكل عيلتها" تعليق كتبه على صورة تحمل شارة سوداء لطفلة بريئة تتطلع إلى المستقبل بعيون زرقاء صافية بينما ترتدي ملابس رقيقة منقوشة بالزهور.



اهداف الاحتلال




يحيى الذي اعتاد التقاط صور الأطفال ذات الطابع المبهج والمشرق وشارك متابعيه على انستجرام الكواليس المضحكة والطريفة والمرهقة أحيانًا للتصوير، تحول حسابه إلى منصة لتوثيق جرائم الاحتلال، بين تصوير آثار القصف والركام في كل مكان، وتعليق الشارات السوداء على صور الأطفال الذين التقط لهم صورًا مبهجة كان يأمل، هو وذويهم، أن تذكرهم بطفولتهم بعد سنوات طويلة.





مضلش اطفال بغزة




كلما يولد طفل جديد في العائلة، معه يولد الطموح والحياة، وتبدأ العائلة بتسجيل جميع اللحظات الخاصة من صغر الملامح وبرأتها حتى كل مراحل التطور، مع توفير بيئة آمنة لهم، وترتيب كيف يكون مستقبلهم الصاعد، ولكن القصف
الإسرائيلي سلبهم الحياة وأفسد جميع الترتيبات، وجعل صور الأطفال الرائعة ذكرى مؤلمة، وتطايرت الصور من ألبومها المورد بين الحطام.



تناقض مفزع يعكسه حساب "يحيى برزق" قبل 7 أكتوبر وبعده، فالصور المبهجة المشرقة للأطفال يتضاعف الألم الذي تخلفه مع وجود الشارة السوداء، والقصص الحزينة التي سجلها في سطور قصيرة مع تعليق ثابت على جميع صور الأطفال يقول "أهداف الاحتلال".





حساب يحى

















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