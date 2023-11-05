7 ألوان طلاء أظافر تريند فى شتاء 2024.. من الأسود اللامع للأزرق الجليدى

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- Youm7) ترتبط أشهر الخريف المنعشة ارتباطًا وثيقًا بألوان طلاء الأظافر الدافئة والمريحة مثل اللون البني الشوكولاتة أو البرتقالي الداكن، ومع بدء الانتقال إلى فصل الشتاء البارد، عادةً ما تحصل لوحات ألوان طلاء الأظاف الأكثر شيوعًا على تحديث لتتقبل تغير الفصول، ومن أجل هذا التحديث إليكِ وفقًا لموقع "Bustle" أبرز الألوان "التريندي" للأظافر هذا الخريف والشتاء.
الأسود اللامع
أحد اتجاهات ألوان طلاء الأظافر الأكثر شعبية في فصل الشتاء لعام 2024 هو اللون الأسود اللامع، خاصة أنه يساعد في تعزيز مشاعر الثقة والغموض المتزايدة.
الأسود اللامع
الأحمر الكرزي
بغض النظر عن الموسم، فإن طلاء الأظافر الأحمر يضفي أجواء "الفخامة الهادئة" على إطلالتك، ومع حلول فصل الشتاء، من المرجح أن يصبح اللون المحبوب أعمق قليلاً حيث تعد درجة الأحمر الكرزي الكلاسيكية أكثر شعبية، لأنها تنضح بشعور الثقة والرقي والخلود كما أنه لون متعدد الاستخدامات يكمل جميع ألوان البشرة ولا يخرج عن الموضة أبدًا.
الأحمر الكرزي الرمادي الداكن
أحد اتجاهات ألوان طلاء الأظافر الشتوية الأكثر شعبية لعام 2024 هو اللون الرمادي الداكن الذي يرى فنانو الأظافر أنه يتماشى مع أجواء الدراسة الأكاديمية المرتبطة دائمًا بالشتاء.
الرمادي الأبيض الحليبي
يعتبر طلاء الأظافر الأبيض الصارخ من العناصر الأساسية في فصل الصيف، ولكن يمكنك أن تتوقع أن تكون نفس الظلال البيضاء أكثر شفافية هذا الشتاء، وهو ما ينقلنا إلى اللون الأبيض الحليبي الذي يحمل لمسة من اللون العاجي تضفي الكثير من العمق والرقي.
الأبيض الحليبي الفضي المعدني
أحد اتجاهات ألوان طلاء الأظافر الشتوية الأكثر شعبية لعام 2024 هو الكروم الفضي المعدني المستوحى من موضة عام 2000 ويتماشى مع ظلال الحنين إلى الماضي والنوستالجيا.
الفضي الكروم الأخضر
يتفق خبراء تجميل الأظافر على أن ظلال طلاء الأظافر الأخضر من المريمية الناعمة إلى الزمردي العميق، ستكون عنصرًا أساسيًا في فصل الشتاء لعام 2024.
الأخضر الأزرق الجليدي
بصرف النظر عن الظلال الداكنة للون الأزرق الداكن، فإن الأظافر باللون الأزرق الفاتح هي صيحة أخرى من صيحات مانيكير الباستيل التي من المقرر أن تغزو شتاء 2024.
الأزرق الجليدي
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