7 ألوان طلاء أظافر تريند فى شتاء 2024.. من الأسود اللامع للأزرق الجليدى

MENAFN - Youm7) ترتبط أشهر الخريف المنعشة ارتباطًا وثيقًا بألوان طلاء الأظافر الدافئة والمريحة مثل اللون البني الشوكولاتة أو البرتقالي الداكن، ومع بدء الانتقال إلى فصل الشتاء البارد، عادةً ما تحصل لوحات ألوان طلاء الأظاف الأكثر شيوعًا على تحديث لتتقبل تغير الفصول، ومن أجل هذا التحديث إليكِ وفقًا لموقع "Bustle" أبرز الألوان "التريندي" للأظافر هذا الخريف والشتاء.الأسود اللامع

أحد اتجاهات ألوان طلاء الأظافر الأكثر شعبية في فصل الشتاء لعام 2024 هو اللون الأسود اللامع، خاصة أنه يساعد في تعزيز مشاعر الثقة والغموض المتزايدة.



الأسود اللامعالأحمر الكرزيبغض النظر عن الموسم، فإن طلاء الأظافر الأحمر يضفي أجواء "الفخامة الهادئة" على إطلالتك، ومع حلول فصل الشتاء، من المرجح أن يصبح اللون المحبوب أعمق قليلاً حيث تعد درجة الأحمر الكرزي الكلاسيكية أكثر شعبية، لأنها تنضح بشعور الثقة والرقي والخلود كما أنه لون متعدد الاستخدامات يكمل جميع ألوان البشرة ولا يخرج عن الموضة أبدًا.الأحمر الكرزي الرمادي الداكن

أحد اتجاهات ألوان طلاء الأظافر الشتوية الأكثر شعبية لعام 2024 هو اللون الرمادي الداكن الذي يرى فنانو الأظافر أنه يتماشى مع أجواء الدراسة الأكاديمية المرتبطة دائمًا بالشتاء.



الرمادي الأبيض الحليبي يعتبر طلاء الأظافر الأبيض الصارخ من العناصر الأساسية في فصل الصيف، ولكن يمكنك أن تتوقع أن تكون نفس الظلال البيضاء أكثر شفافية هذا الشتاء، وهو ما ينقلنا إلى اللون الأبيض الحليبي الذي يحمل لمسة من اللون العاجي تضفي الكثير من العمق والرقي.الأبيض الحليبي الفضي المعدنيأحد اتجاهات ألوان طلاء الأظافر الشتوية الأكثر شعبية لعام 2024 هو الكروم الفضي المعدني المستوحى من موضة عام 2000 ويتماشى مع ظلال الحنين إلى الماضي والنوستالجيا.الفضي الكروم الأخضر

يتفق خبراء تجميل الأظافر على أن ظلال طلاء الأظافر الأخضر من المريمية الناعمة إلى الزمردي العميق، ستكون عنصرًا أساسيًا في فصل الشتاء لعام 2024.

الأخضر الأزرق الجليدي

بصرف النظر عن الظلال الداكنة للون الأزرق الداكن، فإن الأظافر باللون الأزرق الفاتح هي صيحة أخرى من صيحات مانيكير الباستيل التي من المقرر أن تغزو شتاء 2024.



الأزرق الجليدي



