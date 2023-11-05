من كل بلد ساندوتش.. اصنعي لانش بوكس مميز لطفلك من حول العالم

MENAFN - Youm7) في رأس كل أم تدور حيرة عما يمكن تقديمه لأطفالها في صندوقطعامه عند ذهابه للمدرسة، وخاصة أن الكثير من الأطفال لا يفضلون تناول الأطعمة التقليدية العادية مثل الجبن، أو البطاطس أو البيض، ولكنهم يمكن تناولها بطرق مختلفة. وقد يغري الأطفال كثيرًا فكرة أن يجربوا طعامًا غير تقليديًا من بلد آخر، لذا وفقًا لموقع "seasonedpioneers" إليكِ أفكار سندويتشات مميزةمن بلاد مختلفة حول العالم، يمكن اقتباس فكرتها لتقديمها لأطفالك عند الذهاب للمدرسة وصنع لانش بوكس مميز ولذيذ له.

ميديانوتشي - كوبا

ميديانوتشى يعني "منتصف الليل" باللغة الإسبانية، وهو ما يناسب ساندوتشا خفيفا يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو العشاء، خفيفا ومغذيا، وهو مصنوع من الخبز الكوبي والذي يمكن أن يستبدل بالخبز السوري، ويتم حشوه بشرائح اللحم المدخن والخردل، والجبن السويسري، ومخللات مثل الخيار.

ميديانوتشي، كوبا الجيروسكوبات - اليونان

هي فطيرة يونانية تصنع بطريقة السندوتش، تأتي من الكلمة اليونانية الجيروسكوب والتي تعني "الغزل"، إنه مصنوع من نسائل أو شرائح اللحم المطبوخ مع الخضار الطازج مثل الطماطم والبصل والخس، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ، ويمكن استبدال اللحم بالدجاج.

الجيروسكوبات، اليونان كروك مسيو - فرنسا

كروك مسيو هو شطيرة ساخنة مصنوعة من شرائح لحم وخردل ديجون وجبنة وجرجير بين شريحتين من الخبز، أو يتم قلي الساندويتش أو تحميصه في الزبدة والثوم، بعد ذلك يغمس بصلصة الباشميل الكريمية التي تسكب في الأعلى.

كروك مسيو، فرنساسندوتش الخيار من إنجلترا

يتكون من شرائح رقيقة من الخيار بين شرائح الخبز الأبيض المدهون بالزبدة، حيث تتم إزالة قشر الخيار وترش الشرائح بالملح وعصير الليمون، مع الجبن الكريمي والمايونيز والسلمون والشبت المفروم، ويمكن تقديمها على الخبز البنى.

شطيرة الخيار، إنجلترا



