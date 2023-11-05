من كل بلد ساندوتش.. اصنعي لانش بوكس مميز لطفلك من حول العالم

(MENAFN
- Youm7) في رأس كل أم تدور حيرة عما يمكن تقديمه لأطفالها في صندوق
طعامه عند ذهابه للمدرسة، وخاصة أن الكثير من الأطفال لا يفضلون تناول الأطعمة التقليدية العادية مثل الجبن، أو البطاطس أو البيض، ولكنهم يمكن تناولها بطرق مختلفة. وقد يغري الأطفال كثيرًا فكرة أن يجربوا طعامًا غير تقليديًا من بلد آخر، لذا وفقًا لموقع "seasonedpioneers" إليكِ أفكار سندويتشات مميزة
من بلاد مختلفة حول العالم، يمكن اقتباس فكرتها لتقديمها لأطفالك عند الذهاب للمدرسة وصنع لانش بوكس مميز ولذيذ له.
ميديانوتشي - كوبا
ميديانوتشى يعني "منتصف الليل" باللغة الإسبانية، وهو ما يناسب ساندوتشا خفيفا يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو العشاء، خفيفا ومغذيا، وهو مصنوع من الخبز الكوبي والذي يمكن أن يستبدل بالخبز السوري، ويتم حشوه بشرائح اللحم المدخن والخردل، والجبن السويسري، ومخللات مثل الخيار.
ميديانوتشي، كوبا الجيروسكوبات - اليونان
هي فطيرة يونانية تصنع بطريقة السندوتش، تأتي من الكلمة اليونانية الجيروسكوب والتي تعني "الغزل"، إنه مصنوع من نسائل أو شرائح اللحم المطبوخ مع الخضار الطازج مثل الطماطم والبصل والخس، بالإضافة إلى البطاطس المقلية ، ويمكن استبدال اللحم بالدجاج.
الجيروسكوبات، اليونان كروك مسيو - فرنسا
كروك مسيو هو شطيرة ساخنة مصنوعة من شرائح لحم وخردل ديجون وجبنة وجرجير بين شريحتين من الخبز، أو يتم قلي الساندويتش أو تحميصه في الزبدة والثوم، بعد ذلك يغمس بصلصة الباشميل الكريمية التي تسكب في الأعلى.
كروك مسيو، فرنسا
سندوتش الخيار من إنجلترا
يتكون من شرائح رقيقة من الخيار بين شرائح الخبز الأبيض المدهون بالزبدة، حيث تتم إزالة قشر الخيار وترش الشرائح بالملح وعصير الليمون، مع الجبن الكريمي والمايونيز والسلمون والشبت المفروم، ويمكن تقديمها على الخبز البنى.
شطيرة الخيار، إنجلترا
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