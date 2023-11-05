قوس قزح والشيطانية.. 5 أشجار مميزة وغريبة حول العالم

MENAFN - Youm7) الأشجار تعتبر إحدى أجمل وأروع عناصر الطبيعة في العالم. تتميز الأشجار بتنوعها الهائل في الأشكال والألوان والأحجام، فهناك بعض الأشجار التي تتمتع بجمال فريد وغرابة لافتة للنظر.. فتعرّف على أبرز هذه الأشجار وفقا لما نشرة موقع "americanforests". عصا المشي الشيطانية

توجد تلك الشجرة في شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة، وحصلت على اسمها من الأشواك البارزة من جذعها الرقيق، مما يعطي الشجرة مظهرا خطيرا، وتلك الأشواك موجودة لمنح النبات حماية من الحيوانات المفترسة التي تسعى لأكل ثمارها السوداء ذات الشكل الصغير.

العصا الشيطانية شجرة اللغز القرد

موطن هذه الشجرة تشيلي، يأتي اسمها من رجل إنجليزي في القرن التاسع عشر قال إن أغصان الشجرة ستحير القرد الذي يتسلقها، وهي غير شائعة، ولكن يمكنها العيش لفترة طويلة؛ يبلغ عمر أقدم الأنواع المعروفة 700 عام، ويعود تاريخ الحفريات إلى 60 مليون عام، بالإضافة إلى ذلك فإن لحاءها السميك يحمي البراعم مما يساعد الشجرة على مقاومة حرائق الغابات .

شجرة لغز القرد باوباب

موطنها الأصلي مدغشقر وأفريقيا هي شجرة ضخمة، تحتوي واحدة منها في جنوب أفريقيا على بار بداخلها يتسع لـ 60 شخصا، أما عن شكلها، فيقول البعض إنه يبدو وكأن الشيطان مزق الشجرة وأعادها إلى الأرض مقلوبة، أما الأنسجة الموجودة في اللحاء متخصصة في تخزين كميات هائلة من الماء أثناء فترات الجفاف الموسمية.

باوباب بندول البتولا الفضي

توجد فى شمال أوروبا، وتسمى قشور لحائها باللحاء المقشر، مما يمنحها مظهرا منقوشا باللون الأبيض، تقوم بعض الأشجار بتقشير لحائها من أجل توفير المياه، وفي الأنواع الأخرى، يسمح بتبادل الغازات الضروري لعملية التمثيل الضوئي، مما يسمح للشجرة بالنمو بشكل أسرع.

شجرة البندول أوكالبتوس قوس قزح

موطنها الأصلي الفلبين والمحيط الهادئ في آسيا، وتتميز بلحائها الذي يشبه الرسم بالألوان المائية، حيث يتقشر لحاؤها في الصيف، ويكشف عن خطوط من ألوان الباستيل الخضراء والحمراء والبرتقالية والرمادية والبنفسجية الرمادية والأزرق، ويتم إنشاء هذه الألوان بواسطة أصباغ وتكون أقل حيوية عندما لا تنمو في المناطق الاستوائية، ويعتقد أن ألوانها تساعد على امتصاص نطاق أوسع من الضوء حتى يتمكن النبات من التمثيل الضوئي بشكل أكبر.

شجرة قوس قزح



