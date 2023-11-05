قوس قزح والشيطانية.. 5 أشجار مميزة وغريبة حول العالم

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- Youm7) الأشجار تعتبر إحدى أجمل وأروع عناصر الطبيعة في العالم. تتميز الأشجار بتنوعها الهائل في الأشكال والألوان والأحجام، فهناك بعض الأشجار التي تتمتع بجمال فريد وغرابة لافتة للنظر.. فتعرّف على أبرز هذه الأشجار وفقا لما نشرة موقع "americanforests". عصا المشي الشيطانية
توجد تلك الشجرة في شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة، وحصلت على اسمها من الأشواك البارزة من جذعها الرقيق، مما يعطي الشجرة مظهرا خطيرا، وتلك الأشواك موجودة لمنح النبات حماية من الحيوانات المفترسة التي تسعى لأكل ثمارها السوداء ذات الشكل الصغير.
العصا الشيطانية شجرة اللغز القرد
موطن هذه الشجرة تشيلي، يأتي اسمها من رجل إنجليزي في القرن التاسع عشر قال إن أغصان الشجرة ستحير القرد الذي يتسلقها، وهي غير شائعة، ولكن يمكنها العيش لفترة طويلة؛ يبلغ عمر أقدم الأنواع المعروفة 700 عام، ويعود تاريخ الحفريات إلى 60 مليون عام، بالإضافة إلى ذلك فإن لحاءها السميك يحمي البراعم مما يساعد الشجرة على مقاومة حرائق الغابات .
شجرة لغز القرد باوباب
موطنها الأصلي مدغشقر وأفريقيا هي شجرة ضخمة، تحتوي واحدة منها في جنوب أفريقيا على بار بداخلها يتسع لـ 60 شخصا، أما عن شكلها، فيقول البعض إنه يبدو وكأن الشيطان مزق الشجرة وأعادها إلى الأرض مقلوبة، أما الأنسجة الموجودة في اللحاء متخصصة في تخزين كميات هائلة من الماء أثناء فترات الجفاف الموسمية.
باوباب بندول البتولا الفضي
توجد فى شمال أوروبا، وتسمى قشور لحائها باللحاء المقشر، مما يمنحها مظهرا منقوشا باللون الأبيض، تقوم بعض الأشجار بتقشير لحائها من أجل توفير المياه، وفي الأنواع الأخرى، يسمح بتبادل الغازات الضروري لعملية التمثيل الضوئي، مما يسمح للشجرة بالنمو بشكل أسرع.
شجرة البندول أوكالبتوس قوس قزح
موطنها الأصلي الفلبين والمحيط الهادئ في آسيا، وتتميز بلحائها الذي يشبه الرسم بالألوان المائية، حيث يتقشر لحاؤها في الصيف، ويكشف عن خطوط من ألوان الباستيل الخضراء والحمراء والبرتقالية والرمادية والبنفسجية الرمادية والأزرق، ويتم إنشاء هذه الألوان بواسطة أصباغ وتكون أقل حيوية عندما لا تنمو في المناطق الاستوائية، ويعتقد أن ألوانها تساعد على امتصاص نطاق أوسع من الضوء حتى يتمكن النبات من التمثيل الضوئي بشكل أكبر.
شجرة قوس قزح
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