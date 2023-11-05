الشمس الضاحكة لجيل الثمانينيات تحتفل بالعد التنازلى لاستقبال مولودها الأول

MENAFN - Youm7) شاركت النجمة الطفلة جيسيكا سميث المعروفة باسم Teletubbies Sun baby تحديثًا جديدًا بعد إعلانها أنها حامل بطفلها الأول، حيث قامت جيس سميث، التي هى الآن في أواخر العشرينيات من عمرها، بنشر صورة لها مع حبيبها بعد الاستمتاع بعطلتهما الأخيرة وكتبت عليها "آخر عطلة لنا كاثنين" في إشارة إلى اقتراب استقبال مولودها الأول.

صورتها مع شريك حياتهاووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت جيس وهي ترتدي تي شيرت أسود مع قميص علوي كاروه بينما كان ريكي زوجها يرتدي غطاء للرأس باللون الأزرق الداكن. وعلقت على المنشور قائلة "آخر عطلة لشخصين، أحببت استكشاف كوبنهاجن".وكانت جيس عادت إلى الواجهة قبل أسابيع، حين شاركت صورة السونار لحملها وكتبت "عندما يصبح اثنان ثلاثة". وهي على علاقة طويلة الأمد مع حبيبها ريكي لاثام.الشمس الضاحكة

جيسيكا سميث الأمريكية الجنسية التي يعرفها العالم خاصة جيل التسعينيات بالشمس الضاحكة

في كل حلقة من حلقات برنامج الأطفال المحبوب منذ عام 1997 إلى عام 2003 وهو ما جعل أبناء جيل التسعينيات والثمانينيات يشعرون بالسعادة البالغة الممتزجة بالدهشة إزاء أخبار إنجابها.



الشمس

صور السونار التي نشرتها أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها إياها خلال صفحتها الخاصة، كما تلقت العديد من رسائل الدعم والمحبة والمباركة والترحيب حيث أن الشمس الضاحكة سوف يكون لها طفلاً صغيراً، قد يحمل نفس ملامحها الهادئة.

تيليتابيز

اشتهر مسلسل " تيليتابيز" بالعديد من الشخصيات التي تعلق بها الأطفال حول العام، ومنها ظهر العديد من الأدوات التي يستخدمها الأطفال حاملة صورهم، بجانب الشمس الضاحكة التي علقت على حسابها أنها ممتنة لكل الأشخاص الذين يتذكرونها جيداً.



