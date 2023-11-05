الشمس الضاحكة لجيل الثمانينيات تحتفل بالعد التنازلى لاستقبال مولودها الأول

(MENAFN
- Youm7) شاركت النجمة الطفلة جيسيكا سميث المعروفة باسم Teletubbies Sun baby تحديثًا جديدًا بعد إعلانها أنها حامل بطفلها الأول، حيث قامت جيس سميث، التي هى الآن في أواخر العشرينيات من عمرها، بنشر صورة لها مع حبيبها بعد الاستمتاع بعطلتهما الأخيرة وكتبت عليها "آخر عطلة لنا كاثنين" في إشارة إلى اقتراب استقبال مولودها الأول.
صورتها مع شريك حياتها
ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت جيس وهي ترتدي تي شيرت أسود مع قميص علوي كاروه بينما كان ريكي زوجها يرتدي غطاء للرأس باللون الأزرق الداكن. وعلقت على المنشور قائلة "آخر عطلة لشخصين، أحببت استكشاف كوبنهاجن".
وكانت جيس عادت إلى الواجهة قبل أسابيع، حين شاركت صورة السونار لحملها وكتبت "عندما يصبح اثنان ثلاثة". وهي على علاقة طويلة الأمد مع حبيبها ريكي لاثام.
الشمس الضاحكة
جيسيكا سميث الأمريكية الجنسية التي يعرفها العالم خاصة جيل التسعينيات بالشمس الضاحكة
في كل حلقة من حلقات برنامج الأطفال المحبوب منذ عام 1997 إلى عام 2003 وهو ما جعل أبناء جيل التسعينيات والثمانينيات يشعرون بالسعادة البالغة الممتزجة بالدهشة إزاء أخبار إنجابها.
الشمس
صور السونار التي نشرتها أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها إياها خلال صفحتها الخاصة، كما تلقت العديد من رسائل الدعم والمحبة والمباركة والترحيب حيث أن الشمس الضاحكة سوف يكون لها طفلاً صغيراً، قد يحمل نفس ملامحها الهادئة.
تيليتابيز
اشتهر مسلسل " تيليتابيز" بالعديد من الشخصيات التي تعلق بها الأطفال حول العام، ومنها ظهر العديد من الأدوات التي يستخدمها الأطفال حاملة صورهم، بجانب الشمس الضاحكة التي علقت على حسابها أنها ممتنة لكل الأشخاص الذين يتذكرونها جيداً.
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