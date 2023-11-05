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صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء السياحة والمنسوجات

11/5/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.3%، أعقبه قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.7%، 3.4%، على التوالي، يليهما قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%.



وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 1.8%، وزادت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاعا السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، 0.3%، على التوالي.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.05%، والعرب على 8.2%، واستحوذت المؤسسات على 15.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.86%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 58.3 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 865.2 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.












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