وزير البترول يصدر حركة تنقلات بشركات القطاع

(MENAFN
- Youm7) أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات شملت نائباً للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومديري عموم للشئون المالية لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم:
المحاسب / وليد أنور محمود محمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
المحاسب / خالد وهبه محمد علي المناوي - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم (بتروبل).
محمد أحمد أمين عدايل - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق الشئون المالية و
إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروبكر للبترول.
المحاسب / أحمد حمدى أحمد عباس - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.
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