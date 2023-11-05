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وزير البترول يصدر حركة تنقلات بشركات القطاع

11/5/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات شملت نائباً للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومديري عموم للشئون المالية لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم:



المحاسب / وليد أنور محمود محمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.




المحاسب / خالد وهبه محمد علي المناوي - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم (بتروبل).




محمد أحمد أمين عدايل - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق الشئون المالية و

إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروبكر للبترول.




المحاسب / أحمد حمدى أحمد عباس - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.














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