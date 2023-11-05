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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-11-2023

11/5/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 5-11-2023.





إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمشروعات الصناعية الهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وكونتكت المالية القابضة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ودلتا للطباعة والتغليف، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.





البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.05%، والعرب على 8.2%، واستحوذت المؤسسات على 15.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.86%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 58.3 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 865.2 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.



وصعدت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 21.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.



- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.237 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.61%.



- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.14%.



- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 48.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.74%.



- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 24.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.268 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%.



- مصر للفنادق بسعر إغلاق 150.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.90%.



- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 23.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.



- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 52.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.



- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.991 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.03%.
















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