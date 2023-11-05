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متاحف الإسكندرية تحتفل بأسبوع التراث السكندري بالمتحف اليوناني

11/5/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) في أولى الفعاليات التي يستضيفها المتحف اليوناني الروماني بعد افتتاحه، شهد المتحف افتتاح أسبوع التراث السكندري، والذي ينظمه المركز الفرنسي للدراسات السكندرية.



وأعربت د. ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني عن سعادتها باستقبال المتحف لهذا الحدث والذي يمثل أهمية خاصة لممحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أن افتتاح اسبوع التراث السكندري سيكون نواه لعدد من الفعاليات التي سيشهدها المتحف في إطار دوره التوعوي والتثقيفي والمجتمعي.



وأوضحت أن مركز الدراسات السكندري يقوم منذ 13 عامًا بتنظيم احتفالية سنوية للاحتفال بالتراث السكندري تحت مسمى "أسبوع التراث السكندري" وهي احتفالية تقام على مدار أسبوع كامل، وتأتي احتفالية هذا العام بعنوان "الإسكندرية لا تموت أبداً".



تجدر الإشارة إلى أن الأمسية تضمنت كلمة لمدير عام المتحف رحبت خلالها بالحضور، كما وجهت الشكر لمركز الدراسات السكندري على المشاركة في تنظيم هذه الأمسية، بالإضافة إلى كلمة للدكتور توما فوشيه مدير مركز الدراسات السكندرية أعرب خلالها عن سعادته بتواجده بالمتحف اليوناني الروماني بعد واستضافته لهذا الحدث بعد افتتاحه، مثنيا على التعاون القائم بين المركز والمتحف.



كما تضمنت الاحتفالية عرض موسيقي لفرقة "Royal quartet"
عزفوا فيه معزوفات كلاسيكية، تلاها عرض مسرحي "اختفاء" من نتاج مبادرة سفير المتحف اليوناني الروماني بالتعاون مع كلية سان مارك ومعهد سانت جان أنتيد والتي تناولت اختفاء مجموعة من طلاب المدرستين داخل المتحف ليلتقوا بالشخصيات التاريخية ويستمعوا إلى حكايات الأساطير ويعيشوا المغامرة داخل المتحف، وقد تم تكريم الطلاب المشاركين ومنحهم بادج سفير المتحف اليوناني الروماني.



تلى ذلك
افتتاح المعرض التشكيلي "Alexandria Ad Aegyptum" للفنان محمود سعيد تم خلاله عرض رسومات لبعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.



وفي ذات السياق بمناسبة الاحتفال بأيام التراث السكندري شهد متحف الإسكندرية القومي اليوم الأحد افتتاح معرض تحت عنوان "قصر باسيلي 110 طريق الحرية"، والذي افتتحه الدكتور أشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي والدكتور ابراهيم درويش مدير متحف الإسكندرية القومي السابق ودينيس زرفوداكي راعي احتفالية أيام التراث السكندري، والدكتور توما فوشيه مدير مركز الدراسات السكندرية.



وأشار دكتور أشرف القاضي مدير عام المتحف أن المعرض جاء بهدف التركيز على مبنى القصر وتاريخه من خلال بعض اللوحات والوثائق والصور التي تخص مالك القصر وهو اسعد باسيلي باشا.



ضم المعرض لوحة بورتريه زيتية مهداة للمتحف ترجع لعام 1934 تمثل أسعد باسيلي باشا، بالاضافة إلي بعض المقتنيات التي تخص مركز الدراسات السكندرية وهي عبارة عن لوحة زيتية آخري لأسعد باسيلي بالحجم الطبيعي له، مجموعة من المقتنيات
الأرشيفية والتي تتضمن صورة أصلية لأسعد باسيلي وأسرته وأصل كتاب المونداين الفرنسي، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق الأرشيفية التي تحكي لنا قصة مالك قصر المتحف، فضلا عن مجموعة من المطبوعات تتضمن رسم معماري لواجهة قصر أسعد باسيلي (متحف إسكندرية القومي حاليا)، سيرة ذاتية لأسعد باسيلي وأسرته، والمباني التي شيدها بالإسكندرية.












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