افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة الدورة الرابعة عشر.. 8 نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدورة الرابعة عشر من ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2023.
من المقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام حوالى 90 فيلما أجنبيا وعربيا من إجمالى 170 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من دول عربية وأفريقية وأجنبية منها مصر - الإمارات العربية المتحدة - هونج كونج – الجزائر - المملكة المتحدة – الهند – الأرجنتين - الولايات المتحدة الأمريكية – إيطاليا - أذربيجان – فنزويلا – اليابان – بلجيكا – فرنسا – المغرب – البرازيل – ألمانيا – هولندا – الكاميرون - المملكة العربية السعودية – النرويج – كندا – سويسرا – بولندا – الصين – رومانيا – البرتغال – كولومبيا - كوريا – كرواتيا.
يكرم الملتقى فى هذا العام كل من: الفنان التشكيلى سامي رافع، فنان التحريك الكبير حسام مهيب، الفنانة القديرة سلوى محمد على، الفنان سامح الشرقاوى، فنان الخدع محمد طنطاوى، وسيتم إعلان الفائزين وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهم.
كما سيعلن الملتقى عن منحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50,000 جنيه لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير .
ستبدأ فعاليات الملتقى بافتتاح معرض فنى لأعمال الرسوم المتحركة فى السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر ببهو مركز الهناجر للفنون.
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