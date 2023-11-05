Monday, 06 November 2023 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة الدورة الرابعة عشر.. 8 نوفمبر

11/5/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدورة الرابعة عشر من ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2023.



من المقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام حوالى 90 فيلما أجنبيا وعربيا من إجمالى 170 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من دول عربية وأفريقية وأجنبية منها مصر - الإمارات العربية المتحدة - هونج كونج – الجزائر - المملكة المتحدة – الهند – الأرجنتين - الولايات المتحدة الأمريكية – إيطاليا - أذربيجان – فنزويلا – اليابان – بلجيكا – فرنسا – المغرب – البرازيل – ألمانيا – هولندا – الكاميرون - المملكة العربية السعودية – النرويج – كندا – سويسرا – بولندا – الصين – رومانيا – البرتغال – كولومبيا - كوريا – كرواتيا.



يكرم الملتقى فى هذا العام كل من: الفنان التشكيلى سامي رافع، فنان التحريك الكبير حسام مهيب، الفنانة القديرة سلوى محمد على، الفنان سامح الشرقاوى، فنان الخدع محمد طنطاوى، وسيتم إعلان الفائزين وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهم.



كما سيعلن الملتقى عن منحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50,000 جنيه لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير .



ستبدأ فعاليات الملتقى بافتتاح معرض فنى لأعمال الرسوم المتحركة فى السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر ببهو مركز الهناجر للفنون.


















MENAFN05112023000132011024ID1107375367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث