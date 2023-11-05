عرض مخطوطة قصيدة المنشد الأخير لـ والتر سكوت لأول مرة فى اسكتلندا

(MENAFN
- Youm7) سيتم عرض المخطوطة الأصلية لقصيدة الكاتب الاسكتلندى الشهير السير والتر سكوت
The Lay of the Last Minstrel المكتوبة بخط اليد
لأول مرة فى اسكتلندا في متحف أبوتسفورد، وهو الذى كان منزلاً لوالتر سكوت بالقرب من منطقة ميلروز، والجزء الذى سيعرض للجمهور من القصيدة هو الوحيد الباقي من أول قصيدة سردية طويلة للسير والتر سكوت.
تحتوي فقصيدة المنشد الأخير على تفاصيل وأحداث دربت فى مواقع مختلفة على الحدود الاسكتلندية، وأشهرها دير ميلروز، كما تتسم في مفرداتها بجميع السمات المميزة لأسلوب
والتر سكوت
الشعبي.
وحصل متحف أبوتسفورد وفقا لموقع scottish field الاسكتلندى على المخطوطة كجزء من مكتبة بلافاتنيك هونريسفيلد، وهي مجموعة تحتوي على مخطوطات أدبية بريطانية مهمة، وأعمال آل برونتيس وجين أوستن واللورد بايرون وروبرت بيرنز بالإضافة إلى السير والتر سكوت.
وشهد عام 2021 جمع 15 مليون جنيه إسترليني من قبل اتحاد المكتبات والمنظمات الأدبية والمتاحف، بما في ذلك أبوتسفورد بقيادة أصدقاء المكتبات الوطنية، للحصول على المخطوطات.
يذكر أن والتر سكوت روائي وكاتب مسرحي وشاعر أسكتلندي لا تزال أعماله تقرأ في العصر الحالي في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وهو كاتب الرواية الشعبية المعروفة ايفانهو التي تحكي قصة الفارس ويلفريد إيفانهو الذي ينحدر من آخر سلاسلات العائلات النبيلة.
وفي عام 1820 كتب أشهر رواياته على الإطلاق "إيفانهو" وقد اشتهر وعرف بفضل هذه الرواية التاريخية الحديثة وأطلق علي أبو الرواية الحديثة في نفس العام منح سكوت لقب سير وعام 1822.
المخطوطة
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