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عرض مخطوطة قصيدة المنشد الأخير لـ والتر سكوت لأول مرة فى اسكتلندا

11/5/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) سيتم عرض المخطوطة الأصلية لقصيدة الكاتب الاسكتلندى الشهير السير والتر سكوت
The Lay of the Last Minstrel المكتوبة بخط اليد
لأول مرة فى اسكتلندا في متحف أبوتسفورد، وهو الذى كان منزلاً لوالتر سكوت بالقرب من منطقة ميلروز، والجزء الذى سيعرض للجمهور من القصيدة هو الوحيد الباقي من أول قصيدة سردية طويلة للسير والتر سكوت.

تحتوي فقصيدة المنشد الأخير على تفاصيل وأحداث دربت فى مواقع مختلفة على الحدود الاسكتلندية، وأشهرها دير ميلروز، كما تتسم في مفرداتها بجميع السمات المميزة لأسلوب
والتر سكوت
الشعبي.

وحصل متحف أبوتسفورد وفقا لموقع scottish field الاسكتلندى على المخطوطة كجزء من مكتبة بلافاتنيك هونريسفيلد، وهي مجموعة تحتوي على مخطوطات أدبية بريطانية مهمة، وأعمال آل برونتيس وجين أوستن واللورد بايرون وروبرت بيرنز بالإضافة إلى السير والتر سكوت.

وشهد عام 2021 جمع 15 مليون جنيه إسترليني من قبل اتحاد المكتبات والمنظمات الأدبية والمتاحف، بما في ذلك أبوتسفورد بقيادة أصدقاء المكتبات الوطنية، للحصول على المخطوطات.

يذكر أن والتر سكوت روائي وكاتب مسرحي وشاعر أسكتلندي لا تزال أعماله تقرأ في العصر الحالي في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وهو كاتب الرواية الشعبية المعروفة ايفانهو التي تحكي قصة الفارس ويلفريد إيفانهو الذي ينحدر من آخر سلاسلات العائلات النبيلة.

وفي عام 1820 كتب أشهر رواياته على الإطلاق "إيفانهو" وقد اشتهر وعرف بفضل هذه الرواية التاريخية الحديثة وأطلق علي أبو الرواية الحديثة في نفس العام منح سكوت لقب سير وعام 1822.


المخطوطة








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