فنانان يزيلان أعمالهما بواشنطن احتجاجا على تمويل أمريكا لإسرائيل فى حرب غزة

(MENAFN
- Youm7) قال الفنانان الأمريكيان نيكولاس جالانين وميريت جونسون، إنهما طلبا من المتحف الوطني للفنو في واشنطن العاصمة إزالة منحوتاتهما من صالات العرض احتجاجًا على خطط الولايات المتحدة لتوفير التمويل لإسرائيل فى الحرب التى تشنها على قطاع غزة.
ويعد تمثال الفنانين الذي يحمل عنوان تشكيل مع طفلها أو " Creation with her Children" (2017)، واحدًا من أهم الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف لهذين الفنانين كما أنه نموذج استقصائية للفن الأمريكي الأصلي المعاصر برعاية الفنانة جون كويك تو سي سميث، حيث إنها المرة الأولى منذ 30 عامًا التى يخصص فيها المعرض الوطني للفنون عرضًا لفن السكان الأصليين، وفقا لما ذكر موقع ارت نيوز.
العمل الفنى
وكتب الفنانان على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "من المؤسف للغاية أننا يجب أن نطلب إزالة أعمالنا من المعرض الوطني بسبب تمويل الحكومة الأمريكية للهجوم العسكري الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني،
إننا ندعو الحكومة الفيدرالية إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل، ورفع الحصار عن غزة”.
وقال متحدث باسم المعرض الوطني للفنون إنه تماشياً مع طلب الفنانين، سيقوم المتحف بإزالة أعمالهما.
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