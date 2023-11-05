فنانان يزيلان أعمالهما بواشنطن احتجاجا على تمويل أمريكا لإسرائيل فى حرب غزة

MENAFN - Youm7) قال الفنانان الأمريكيان نيكولاس جالانين وميريت جونسون، إنهما طلبا من المتحف الوطني للفنو في واشنطن العاصمة إزالة منحوتاتهما من صالات العرض احتجاجًا على خطط الولايات المتحدة لتوفير التمويل لإسرائيل فى الحرب التى تشنها على قطاع غزة.

ويعد تمثال الفنانين الذي يحمل عنوان تشكيل مع طفلها أو " Creation with her Children" (2017)، واحدًا من أهم الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف لهذين الفنانين كما أنه نموذج استقصائية للفن الأمريكي الأصلي المعاصر برعاية الفنانة جون كويك تو سي سميث، حيث إنها المرة الأولى منذ 30 عامًا التى يخصص فيها المعرض الوطني للفنون عرضًا لفن السكان الأصليين، وفقا لما ذكر موقع ارت نيوز.

العمل الفنى

وكتب الفنانان على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "من المؤسف للغاية أننا يجب أن نطلب إزالة أعمالنا من المعرض الوطني بسبب تمويل الحكومة الأمريكية للهجوم العسكري الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني،

إننا ندعو الحكومة الفيدرالية إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل، ورفع الحصار عن غزة”.

وقال متحدث باسم المعرض الوطني للفنون إنه تماشياً مع طلب الفنانين، سيقوم المتحف بإزالة أعمالهما.